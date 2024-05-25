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В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре

В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре - РИА Новости, 25.05.2024

В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре

В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре, но даже полное открытие гидроагрегатных отсеков на Днепровской ГЭС, значительного влияния РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T14:47

2024-05-25T14:47

2024-05-25T14:47

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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. В Херсонской области ведут постоянный мониторинг уровня воды в Днепре, но даже полное открытие гидроагрегатных отсеков на Днепровской ГЭС, значительного влияния на уровень воды в акватории нижнего течения Днепра не несет, заявил РИА Новости министр природных ресурсов, экологии и рыболовства региона Николай Быстрянцев. "Сейчас перед нами поставлена задача вести постоянный мониторинг уровня воды в Днепре - на нашем участке ответственности. На сегодняшний момент об отклонениях уровня воды в нашей зоне ответственности информации не поступало. Даже полное открытие гидроагрегатных отсеков на Днепровской ГЭС, значительного влияния на уровень воды по всей акватории нижнего течения Днепра не несет. Если оценивать степень рисков, то возникновение ситуации чрезвычайного характера, считаем маловероятной", - сказал руководитель природоохранного ведомства. Мониторинг осуществляется во всем Нижнеднепровском природном парке площадью 80 тысяч гектаров. Он является особо охраняемой природной территорией Херсонской области. "О полном открытии (на подконтрольной Украине территории – ред.) шлюзовых компонентов гидрокаскада днепровской ГЭС достоверной информации нет. Вероятный ущерб при негативном сценарии прогнозировать сейчас сложно, его принято считать по факту", - отметил Быстрянцев. По словам регионального министра, по состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре от средненормальной отметки, ввиду усиления восточного ветра и возникновения сгонных явлений.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html

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днепр (город), херсонская область , украина, происшествия