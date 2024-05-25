https://ria.ru/20240525/delo-1948367125.html

После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело

После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 25.05.2024

После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины в Петербурге, сообщил СК России. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:01

2024-05-25T21:01

2024-05-25T21:01

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины в Петербурге, сообщил СК России. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240525/strelba-1948358711.html

россия

санкт-петербург

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Квартира в Петербурге, в которой забаррикадировался злоумышленник Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. 2024-05-25T21:01 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)