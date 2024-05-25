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После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело
После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело - РИА Новости, 25.05.2024
После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело
Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины в Петербурге, сообщил СК России. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:01
2024-05-25T21:01
2024-05-25T21:01
происшествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей завели после стрельбы забаррикадировавшегося мужчины в Петербурге, сообщил СК России. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Квартира в Петербурге, в которой забаррикадировался злоумышленник
Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что нейтрализованный в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурга злоумышленник скончался через 30-40 минут после операции, вероятно, от тяжелых контузий. В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли силовики. Увидев стражей порядка, злоумышленник выстрелил в их сторону и забаррикадировался в квартире. Вскоре специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал мужчину.
2024-05-25T21:01
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
После стрельбы в Петербурге завели уголовное дело
СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь после стрельбы в Петербурге