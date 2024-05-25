https://ria.ru/20240525/deboshiry-1948284161.html

В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов

В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов - РИА Новости, 25.05.2024

В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T08:13

2024-05-25T08:13

2024-05-25T08:13

надежда школкина

госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. "В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", - сказала она журналистам. По словам Школкиной, отдельный вопрос - это обеспечение безопасности для пассажиров путем недопущения на борт самолета заведомо агрессивного пассажира. "Сегодня такое право на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний", - добавила депутат.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

https://ria.ru/20240412/alkotester-1939547533.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежда школкина, госдума рф, общество