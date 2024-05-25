https://ria.ru/20240525/deboshiry-1948284161.html
В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов
В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов - РИА Новости, 25.05.2024
В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T08:13
2024-05-25T08:13
2024-05-25T08:13
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов. "В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", - сказала она журналистам. По словам Школкиной, отдельный вопрос - это обеспечение безопасности для пассажиров путем недопущения на борт самолета заведомо агрессивного пассажира. "Сегодня такое право на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний", - добавила депутат.
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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надежда школкина, госдума рф, общество
Надежда Школкина, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили создать единый реестр авиадебоширов
Депутат Госдумы Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов.
"В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", - сказала она журналистам.
По словам Школкиной, отдельный вопрос - это обеспечение безопасности для пассажиров путем недопущения на борт самолета заведомо агрессивного пассажира.
"Сегодня такое право на законодательном уровне авиакомпаниям уже предоставлено. Вместе с тем, реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, каждой авиакомпанией ведется самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к совершению данными пассажирами повторных правонарушений уже на борту воздушного судна других авиакомпаний", - добавила депутат.