https://ria.ru/20240525/daudov-1948266730.html
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни - РИА Новости, 25.05.2024
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни
Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:02
2024-05-25T00:02
2024-05-25T00:25
политика
магомед даудов
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем правительства республики."Депутаты парламента Чеченской Республики (ЧР) на очередном пленарном заседании единогласно поддержали мою кандидатуру для назначения на должность председателя правительства ЧР", - написал Даудов.В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни - эту должность он занимал с июля 2015 года. В пятницу глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что представил его на должность председателя правительства республики.
https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947778457.html
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политика, магомед даудов, рамзан кадыров
Политика, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни
Парламент поддержал кандидатуру Даудова на пост председателя правительства Чечни