https://ria.ru/20240525/daudov-1948266730.html

Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни

Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни - РИА Новости, 25.05.2024

Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни

Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T00:02

2024-05-25T00:02

2024-05-25T00:25

политика

магомед даудов

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем правительства республики."Депутаты парламента Чеченской Республики (ЧР) на очередном пленарном заседании единогласно поддержали мою кандидатуру для назначения на должность председателя правительства ЧР", - написал Даудов.В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни - эту должность он занимал с июля 2015 года. В пятницу глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что представил его на должность председателя правительства республики.

https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947778457.html

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политика, магомед даудов, рамзан кадыров