Рейтинг@Mail.ru
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 25.05.2024 (обновлено: 00:25 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/daudov-1948266730.html
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни - РИА Новости, 25.05.2024
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни
Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T00:02
2024-05-25T00:25
политика
магомед даудов
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867341713_0:43:3081:1777_1920x0_80_0_0_2cc7ddef010666e0b6d1aabe0b06e0d0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем правительства республики."Депутаты парламента Чеченской Республики (ЧР) на очередном пленарном заседании единогласно поддержали мою кандидатуру для назначения на должность председателя правительства ЧР", - написал Даудов.В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни - эту должность он занимал с июля 2015 года. В пятницу глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что представил его на должность председателя правительства республики.
https://ria.ru/20240523/priglashenie-1947778457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867341713_357:0:3081:2043_1920x0_80_0_0_446612962073ed7adc4d41d7d3f448bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, магомед даудов, рамзан кадыров
Политика, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Кандидатуру Даудова поддержали на пост председателя правительства Чечни

Парламент поддержал кандидатуру Даудова на пост председателя правительства Чечни

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМагомед Даудов
Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Магомед Даудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 мая - РИА Новости. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов в своем Telegram-канале сообщил, что региональный парламент поддержал его кандидатуру для назначения председателем правительства республики.
"Депутаты парламента Чеченской Республики (ЧР) на очередном пленарном заседании единогласно поддержали мою кандидатуру для назначения на должность председателя правительства ЧР", - написал Даудов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Кадыров пригласил Путина в Чечню
23 мая, 00:48
В середине мая Даудов досрочно сложил полномочия председателя парламента Чечни - эту должность он занимал с июля 2015 года. В пятницу глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что представил его на должность председателя правительства республики.
 
ПолитикаМагомед ДаудовРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала