https://ria.ru/20240525/britaniya-1948341867.html

СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии

СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии - РИА Новости, 25.05.2024

СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии

Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T17:44

2024-05-25T17:44

2024-05-25T17:46

экономика

великобритания

правительство великобритании

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS). "Задача, ожидающая победителя (на выборах – ред.), серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - пишет агентство. Как пишет агентство, в IFS считают, что для наполнения бюджета новому правительству Великобритании придется либо решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги, либо поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму, или взять новые займы и в таком случае не выполнить задачу со стабилизацией уровня госдолга.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, правительство великобритании