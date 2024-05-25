https://ria.ru/20240525/britaniya-1948341867.html
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии - РИА Новости, 25.05.2024
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии
Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:44
2024-05-25T17:44
2024-05-25T17:46
экономика
великобритания
правительство великобритании
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS). "Задача, ожидающая победителя (на выборах – ред.), серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - пишет агентство. Как пишет агентство, в IFS считают, что для наполнения бюджета новому правительству Великобритании придется либо решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги, либо поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму, или взять новые займы и в таком случае не выполнить задачу со стабилизацией уровня госдолга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, правительство великобритании
Экономика, Великобритания, Правительство Великобритании
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии
Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной финансовой проблемой за 70 лет
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).
"Задача, ожидающая победителя (на выборах – ред.), серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - пишет агентство.
Как пишет агентство, в IFS считают, что для наполнения бюджета новому правительству Великобритании придется либо решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги, либо поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму, или взять новые займы и в таком случае не выполнить задачу со стабилизацией уровня госдолга.