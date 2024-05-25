Рейтинг@Mail.ru
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 25.05.2024 (обновлено: 17:46 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/britaniya-1948341867.html
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии - РИА Новости, 25.05.2024
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии
Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T17:44
2024-05-25T17:46
экономика
великобритания
правительство великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51696438caeefcb3df9be054dae84193.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS). "Задача, ожидающая победителя (на выборах – ред.), серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - пишет агентство. Как пишет агентство, в IFS считают, что для наполнения бюджета новому правительству Великобритании придется либо решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги, либо поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму, или взять новые займы и в таком случае не выполнить задачу со стабилизацией уровня госдолга.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0fb0b60153b2ca5d7db44eaee114686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, правительство великобритании
Экономика, Великобритания, Правительство Великобритании
СМИ предупредили о трудностях, ожидающих новое правительство Британии

Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной финансовой проблемой за 70 лет

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкТауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следующему правительству Великобритании придется столкнуться со сложнейшей проблемой с наполнением государственного бюджета за 70 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).
"Задача, ожидающая победителя (на выборах – ред.), серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов… Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста", - пишет агентство.
Как пишет агентство, в IFS считают, что для наполнения бюджета новому правительству Великобритании придется либо решиться на "болезненное" сокращение расходов на государственные услуги, либо поднять налоги, которые уже близки к почти 80-летнему максимуму, или взять новые займы и в таком случае не выполнить задачу со стабилизацией уровня госдолга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
"Безумие, самоубийство, атака легкой кавалерии": Британия в шоке
23 мая, 08:00
 
ЭкономикаВеликобританияПравительство Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала