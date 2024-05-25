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В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бомбить Россию - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 25.05.2024 (обновлено: 16:06 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/bondarev-1948329447.html
В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бомбить Россию
В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бомбить Россию - РИА Новости, 25.05.2024
В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бомбить Россию
Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T16:00
2024-05-25T16:06
россия
украина
виктор бондарев
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Пентагон и Брюссель перешли к откровенно провокационным действиям, ведущим мир к глобальному конфликту. Публично обсуждая темы, связанные с разрешением Украине бомбить территорию России, они фактически дают это разрешение самим себе, так как всё вооружение и управление войсками, мы понимаем, давно осуществляется с помощью НАТО. В ответ на такие вызывающие действия Россия однозначно будет отвечать зеркальными действиями и мерами", - написал Бондарев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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россия, украина, виктор бондарев, в мире
Россия, Украина, Виктор Бондарев, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Совфеде ответили на призывы Запада разрешить Украине бомбить Россию

Бондарев: Москва зеркально ответит на призывы разрешить Украине бомбить Россию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия будет зеркально отвечать на призывы западных политиков разрешить Украине бомбить российские территории, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
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"Пентагон и Брюссель перешли к откровенно провокационным действиям, ведущим мир к глобальному конфликту. Публично обсуждая темы, связанные с разрешением Украине бомбить территорию России, они фактически дают это разрешение самим себе, так как всё вооружение и управление войсками, мы понимаем, давно осуществляется с помощью НАТО. В ответ на такие вызывающие действия Россия однозначно будет отвечать зеркальными действиями и мерами", - написал Бондарев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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