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В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 25.05.2024 (обновлено: 14:17 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/blokirovka-1948304178.html
В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину
В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину - РИА Новости, 25.05.2024
В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину
Новый состав Европарламента может блокировать поставки оружия на Украину и снять санкции с России, считает болгарский кандидат в евродепутаты Тодор Ангелов. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:06
2024-05-25T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
болгария
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Новый состав Европарламента может блокировать поставки оружия на Украину и снять санкции с России, считает болгарский кандидат в евродепутаты Тодор Ангелов. &quot;Этот момент будет не такой, как сегодня, в будущем парламенте. Поставки оружия на Украину могут быть блокированы. Потому что, если смотреть только на Европу и сугубо экономически, есть конфликт между Россией и Украиной. Мы все знаем, что это за конфликт. Но это не прямой конфликт внутри Европы&quot;, — сказал он РИА Новости.Политик отметил, что Россия для Европы может быть партнером и другом, а без сотрудничества с ней жизнь европейцев ухудшается. "Не европейское дело заниматься оружием, санкциями и всем остальным. Дело Европы — смотреть, что происходит внутри Европы, и интересоваться своим гражданином. Я думаю, когда поменяется этот парламент, и оружие будет блокироваться, и санкции упадут. Это правильный путь", — заключил Ангелов.Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
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в мире, европа, россия, болгария, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Болгария, Украина
В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину

Политик Ангелов: новый состав ЕП может блокировать поставки оружия на Украину

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные принимают участие в учениях в Великобритании
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Новый состав Европарламента может блокировать поставки оружия на Украину и снять санкции с России, считает болгарский кандидат в евродепутаты Тодор Ангелов.
«

"Этот момент будет не такой, как сегодня, в будущем парламенте. Поставки оружия на Украину могут быть блокированы. Потому что, если смотреть только на Европу и сугубо экономически, есть конфликт между Россией и Украиной. Мы все знаем, что это за конфликт. Но это не прямой конфликт внутри Европы", — сказал он РИА Новости.

Политик отметил, что Россия для Европы может быть партнером и другом, а без сотрудничества с ней жизнь европейцев ухудшается.
"Не европейское дело заниматься оружием, санкциями и всем остальным. Дело Европы — смотреть, что происходит внутри Европы, и интересоваться своим гражданином. Я думаю, когда поменяется этот парламент, и оружие будет блокироваться, и санкции упадут. Это правильный путь", — заключил Ангелов.
Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня. Граждане стран ЕС должны выбрать 720 евродепутатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияБолгарияУкраина
 
 
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