https://ria.ru/20240525/bilayn-1948173524.html

Билайн расширил географию трансляции объявлений о поиске людей

Билайн расширил географию трансляции объявлений о поиске людей - РИА Новости, 25.05.2024

Билайн расширил географию трансляции объявлений о поиске людей

Для привлечения внимания к поисковым мероприятиям в Москве и 108 городах и населенных пунктах страны билайн бизнес активно использует технологию трансляции... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T10:00

2024-05-25T10:00

2024-05-25T10:00

россия

билайн

вымпелком

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Для привлечения внимания к поисковым мероприятиям в Москве и 108 городах и населенных пунктах страны билайн бизнес активно использует технологию трансляции "умной" рекламы на цифровых экранах в магазинах и решение для поиска свидетелей, которые могли видеть пропавших людей, сообщает пресс-служба компании."Идея использовать технологию трансляции рекламы с привязкой к геопозиции для поиска людей возникла у нашей команды по искусственному интеллекту и большим данным как логичное продолжение работы с "ЛизойАлерт". Тестовый период в конце прошлого года показал, что объявление о поиске привлекает внимание людей, особенно в регионах, а время, проведенное у экрана, увеличивается на 40-50% в зависимости от времени суток и локации. Мы показываем объявления и в точках продаж билайна в крупных торговых центрах Москвы "Водный", "Авиапарк", "Облака", "Косино парк", "Европолис Ростокино", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО "ВымпелКом" Константин Романов, слова которого приводит пресс-служба.Через отдельный личный кабинет "билайн.Поиск" волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" теперь могут загрузить ориентировку в 66 салонах билайна в Москве и области и 318 офисов билайна по России. Ранее к системе было подключено 59 магазинов "Пятерочка". В 2023 году объявления о поиске людей по всей стране были показаны около 800 тысяч раз, а за первые три месяца этого года – 132 тысячи показов, говорится в сообщении.Механика поиска следующая. В отряд "ЛизаАлерт" поступают заявки от родных, которые ищут своих близких. Волонтеры формируют ориентировку и начинают поиск, вбивая предположительные координаты пропажи человека и загружая ориентировку в личном кабинете "билайн.поиск". Платформа автоматически настраивает расписание показов в свободные эфирные слоты в радиусе до 10 километров. от места пропажи. Длительность одного показа 10 секунд. Количество показов зависит от нужд отряда и транслируется в эфире два дня, потом требуется запустить поиск заново. Если кто-то из гостей офисов обслуживания и магазинов узнает пропавшего человека, он может сообщить об этом на круглосуточную горячую линию отряда по номеру 8(800)700-54-52.Помимо центральных регионов, в проект вошли Курская, Брянская, Воронежская, Амурская, Астраханская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская области, Красноярский, Пермский, Ставропольский края."За прошлый год в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступило 48 320 заявок на поиск пропавших, 38 385 человек удалось спасти. В этих цифрах есть вклад и технологии трансляции объявлений в розничных салонах билайна. Особенно это важно для поисков в регионах, где человек имеет более тесный круг контактов, чем в мегаполисе. В Москве и области, учитывая плотность населения, важно буквально каждое объявление. Для поиска людей мы используем все имеющиеся у нас возможности. И решения билайна дают ощутимый результат в спасении жизней", – цитирует пресс-служба руководителя поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григория Сергеева.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLrXb2Vabn

https://ria.ru/20240515/issledovanie-1946108928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, вымпелком, поисковый отряд "лиза алерт"