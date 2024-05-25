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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 25.05.2024
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T14:32
2024-05-25T14:32
2024-05-25T14:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого мая 2024 года в 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: в 14:00 мск ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью