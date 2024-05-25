https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html
В Адыгее упал беспилотник
В Адыгее упал беспилотник - РИА Новости, 25.05.2024
В Адыгее упал беспилотник
В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T12:14
2024-05-25T12:14
2024-05-25T14:36
происшествия
тахтамукайский район
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале."В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник", — отметил он.По словам Кумпилова, никто не пострадал, разрушений также нет.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html
тахтамукайский район
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происшествия, тахтамукайский район, мурат кумпилов, республика адыгея
Происшествия, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
В Адыгее упал беспилотник
Глава республики Кумпилов: в ауле Псейтук в Адыгее упал беспилотник