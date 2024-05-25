https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948304946.html

В Адыгее упал беспилотник

В Адыгее упал беспилотник - РИА Новости, 25.05.2024

В Адыгее упал беспилотник

В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T12:14

2024-05-25T12:14

2024-05-25T14:36

происшествия

тахтамукайский район

мурат кумпилов

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. В Адыгее упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале."В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник", — отметил он.По словам Кумпилова, никто не пострадал, разрушений также нет.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938026328.html

тахтамукайский район

республика адыгея

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происшествия, тахтамукайский район, мурат кумпилов, республика адыгея