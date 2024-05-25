https://ria.ru/20240525/bespilotnik-1948289594.html
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 25.05.2024
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО около 08.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T09:22
2024-05-25T09:22
2024-05-25T09:25
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 08.15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать пятого мая около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
МО РФ: ПВО около 08:15 мск уничтожила украинский дрон над Белгородской областью