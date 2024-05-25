https://ria.ru/20240525/belgorod-1948350086.html

В центре Белгорода слышны взрывы

В центре Белгорода слышны взрывы - РИА Новости, 25.05.2024

В центре Белгорода слышны взрывы

Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода во время работы сирены ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T18:52

2024-05-25T18:52

2024-05-25T18:58

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода во время работы сирены ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был объявлен в 18:48 мск.Около 18:50 мск в центре Белгорода прозвучала серия взрывов, некоторые из них были очень громкими. У припаркованных машин срабатывала сигнализация, в домах дрожали стекла. В городе звучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, происшествия, белгородский район