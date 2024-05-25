https://ria.ru/20240525/belgorod-1948350086.html
В центре Белгорода слышны взрывы
В центре Белгорода слышны взрывы - РИА Новости, 25.05.2024
В центре Белгорода слышны взрывы
Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода во время работы сирены ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T18:52
2024-05-25T18:52
2024-05-25T18:58
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в центре Белгорода во время работы сирены ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был объявлен в 18:48 мск.Около 18:50 мск в центре Белгорода прозвучала серия взрывов, некоторые из них были очень громкими. У припаркованных машин срабатывала сигнализация, в домах дрожали стекла. В городе звучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгород, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район
В центре Белгорода слышны взрывы
В центре Белгорода слышны взрывы во время работы сирены ракетной опасности