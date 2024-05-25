Байден публично оскорбил Путина
Байден вновь назвал Путина жестоким тираном
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь сделал оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, трансляцию вел официальный канал Белого дома.
"Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим", — заявил глава Белого дома.
При этом, по его словам, американских военнослужащих не будут отправлять воевать на Украину.
Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о президенте России. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".
Америка тащит Европу к третьей мировой войне
Вчера, 08:00
После начала спецоперации американский президент прилюдно называл российского лидера "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".
Переход Байдена через Альпы отменяется
Вчера, 08:00