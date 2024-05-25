https://ria.ru/20240525/bayden-1948377979.html

Байден публично оскорбил Путина

Байден публично оскорбил Путина - РИА Новости, 25.05.2024

Байден публично оскорбил Путина

Президент США Джо Байден вновь сделал оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина во время выступления перед выпускниками Военной... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:48

2024-05-25T22:48

2024-05-25T23:17

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь сделал оскорбительное заявление в адрес российского лидера Владимира Путина во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, трансляцию вел официальный канал Белого дома."Мы уверенно поддерживаем Украину, и мы будет продолжать делать это. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим", — заявил глава Белого дома.При этом, по его словам, американских военнослужащих не будут отправлять воевать на Украину.Байден давно не стесняется в выражениях, говоря о президенте России. Так, в марте 2021 года он назвал его "убийцей", чем спровоцировал дипломатический скандал. Путин же пожелал коллеге здоровья, отметив, что "оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало".После начала спецоперации американский президент прилюдно называл российского лидера "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240324/ostin-1935402319.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

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в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия, украина