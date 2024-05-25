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В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2024
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19:26 25.05.2024 (обновлено: 19:30 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html
В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека
В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2024
В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека
Два мотоцикла BMW столкнулись неподалеку от Иннополиса в Татарстане, погибли оба водителя и пассажирка одного мотоциклов, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T19:26
2024-05-25T19:30
происшествия
авто
иннополис (татарстан)
верхнеуслонский район
bmw ag
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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мотоцикла BMW столкнулись неподалеку от Иннополиса в Татарстане, погибли оба водителя и пассажирка одного мотоциклов, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, сегодня днем у города Иннополис Верхнеуслонского района республики столкнулись два мотоцикла BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку после ДТП. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.
https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html
иннополис (татарстан)
верхнеуслонский район
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происшествия, авто, иннополис (татарстан), верхнеуслонский район, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Авто, Иннополис (Татарстан), Верхнеуслонский район, BMW AG, BMW X5, BMW 1
В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека

В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли водители и пассажирка

© Фото : Прокуратура Татарстана/TelegramДТП в Верхнеуслонском районе в Татарстане
ДТП в Верхнеуслонском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© Фото : Прокуратура Татарстана/Telegram
ДТП в Верхнеуслонском районе в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мотоцикла BMW столкнулись неподалеку от Иннополиса в Татарстане, погибли оба водителя и пассажирка одного мотоциклов, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня днем у города Иннополис Верхнеуслонского района республики столкнулись два мотоцикла BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку после ДТП. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения.
На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.
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ПроисшествияАвтоИннополис (Татарстан)Верхнеуслонский районBMW AGBMW X5BMW 1
 
 
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