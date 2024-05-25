https://ria.ru/20240525/avariya-1948355216.html

В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека

В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека - РИА Новости, 25.05.2024

В Татарстане столкнулись два мотоцикла BMW, погибли три человека

Два мотоцикла BMW столкнулись неподалеку от Иннополиса в Татарстане, погибли оба водителя и пассажирка одного мотоциклов, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T19:26

2024-05-25T19:26

2024-05-25T19:30

происшествия

авто

иннополис (татарстан)

верхнеуслонский район

bmw ag

bmw x5

bmw 1

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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Два мотоцикла BMW столкнулись неподалеку от Иннополиса в Татарстане, погибли оба водителя и пассажирка одного мотоциклов, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, сегодня днем у города Иннополис Верхнеуслонского района республики столкнулись два мотоцикла BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку после ДТП. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.

https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html

иннополис (татарстан)

верхнеуслонский район

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происшествия, авто, иннополис (татарстан), верхнеуслонский район, bmw ag, bmw x5, bmw 1