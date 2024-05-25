Рейтинг@Mail.ru
В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/assanzh-1948271817.html
В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат
В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2024
В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат
Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили, от запроса на экстрадицию не отказались. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T01:22
2024-05-25T01:22
в мире
сша
лондон
багдад (город)
джулиан ассанж
джо байден
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили, от запроса на экстрадицию не отказались. "Минюст продолжает работу в рамках процедуры экстрадиции, в этом смысле новостей здесь в США нет", - сказал РИА Новости Поллак. Высокий суд Лондона ранее позволил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html
https://ria.ru/20240520/zakharova-1947206222.html
сша
лондон
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:1799:1349_1920x0_80_0_0_a23fd98e172769604ab6b228c5e5ed25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, джо байден, wikileaks
В мире, США, Лондон, Багдад (город), Джулиан Ассанж, Джо Байден, WikiLeaks
В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат

Адвокат Ассанжа Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили, от запроса на экстрадицию не отказались.
"Минюст продолжает работу в рамках процедуры экстрадиции, в этом смысле новостей здесь в США нет", - сказал РИА Новости Поллак.
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперты оценили решение суда в пользу Ассанжа
20 мая, 17:27
Высокий суд Лондона ранее позволил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Захарова прокомментировала решение суда по Ассанжу
20 мая, 14:53
 
В миреСШАЛондонБагдад (город)Джулиан АссанжДжо БайденWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала