https://ria.ru/20240525/assanzh-1948271817.html

В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат

В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат - РИА Новости, 25.05.2024

В США не прекратили дело против Ассанжа, заявил адвокат

Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили, от запроса на экстрадицию не отказались. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T01:22

2024-05-25T01:22

2024-05-25T01:22

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак заявил, что дело против его клиента в США не прекратили, от запроса на экстрадицию не отказались. "Минюст продолжает работу в рамках процедуры экстрадиции, в этом смысле новостей здесь в США нет", - сказал РИА Новости Поллак. Высокий суд Лондона ранее позволил Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240520/assanzh-1947252264.html

https://ria.ru/20240520/zakharova-1947206222.html

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в мире, сша, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, джо байден, wikileaks