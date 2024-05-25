https://ria.ru/20240525/arest-1948373211.html

В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ

В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2024

В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ

В аэропорту Амстердама, предположительно, задержали певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков, сообщает NL Times со ссылкой на конфиденциальный... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T21:55

2024-05-25T21:55

2024-05-25T22:59

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Амстердама, предположительно, задержали певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков, сообщает NL Times со ссылкой на конфиденциальный источник в Королевской военной полиции.Как поясняет портал, сама певица в соцсетях подтвердила факт встречи с силовиками в воздушной гавани."Пресс-секретарь Королевской военной полиции сообщил NL Times, что 41-летняя американка была взята под стражу за хранение легких наркотиков на частном аэродроме (аэропорта. — Прим. ред.) Схипхол", — говорится в материале.По словам собеседника, сначала артистку досмотрели сотрудники паспортного контроля, которые распорядились досмотреть ее багаж."После обнаружения наркотиков женщина была задержана примерно в 17.30 (18.30 мск)", — добавляется в публикации.Представитель полиции отметил, что позднее вечером певицу должны были допросить.

https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html

https://ria.ru/20240126/pornoaktrisa-1923544487.html

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