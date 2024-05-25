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В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2024
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21:55 25.05.2024 (обновлено: 22:59 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/arest-1948373211.html
В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ
В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2024
В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ
В аэропорту Амстердама, предположительно, задержали певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков, сообщает NL Times со ссылкой на конфиденциальный... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T21:55
2024-05-25T22:59
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Амстердама, предположительно, задержали певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков, сообщает NL Times со ссылкой на конфиденциальный источник в Королевской военной полиции.Как поясняет портал, сама певица в соцсетях подтвердила факт встречи с силовиками в воздушной гавани."Пресс-секретарь Королевской военной полиции сообщил NL Times, что 41-летняя американка была взята под стражу за хранение легких наркотиков на частном аэродроме (аэропорта. — Прим. ред.) Схипхол", — говорится в материале.По словам собеседника, сначала артистку досмотрели сотрудники паспортного контроля, которые распорядились досмотреть ее багаж."После обнаружения наркотиков женщина была задержана примерно в 17.30 (18.30 мск)", — добавляется в публикации.Представитель полиции отметил, что позднее вечером певицу должны были допросить.
https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html
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в мире, амстердам
В мире, Амстердам, Шоубиз
В Амстердаме Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков, пишут СМИ

NL Times: в Амстердаме певицу Ники Минаж заподозрили в хранении наркотиков

© Evan AgostiniНики Минаж
Ники Минаж
© Evan Agostini
Ники Минаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В аэропорту Амстердама, предположительно, задержали певицу Ники Минаж по подозрению в хранении наркотиков, сообщает NL Times со ссылкой на конфиденциальный источник в Королевской военной полиции.
Как поясняет портал, сама певица в соцсетях подтвердила факт встречи с силовиками в воздушной гавани.
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"Пресс-секретарь Королевской военной полиции сообщил NL Times, что 41-летняя американка была взята под стражу за хранение легких наркотиков на частном аэродроме (аэропорта. — Прим. ред.) Схипхол", — говорится в материале.
По словам собеседника, сначала артистку досмотрели сотрудники паспортного контроля, которые распорядились досмотреть ее багаж.
«
"После обнаружения наркотиков женщина была задержана примерно в 17.30 (18.30 мск)", — добавляется в публикации.
Представитель полиции отметил, что позднее вечером певицу должны были допросить.
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