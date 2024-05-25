https://ria.ru/20240525/antonov-1948278443.html

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - РИА Новости, 25.05.2024

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине,... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T05:10

2024-05-25T05:10

2024-05-25T05:19

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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, и призвал их прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве. Он обратил внимание, что об очередном пакете военной помощи Украине в Вашингтоне объявили в пятницу — в тот день, когда руководство России подтвердило готовность к переговорам. "Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", — сказал Антонов журналистам. "Одновременно здешние власти признают, что не намерены "пока что" призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование. Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории", — перечислил он. Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение". Он добавил, что никто в Вашингтоне не задумывается о будущем российско-американских отношений, продолжая "выжигать" их перспективы. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и никому не запрещала их вести. Он подчеркнул, что мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле. Спустя несколько часов госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США передадут Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки, предыдущий пакет уже доставлен на линию фронта. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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украина

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россия, украина, сша, анатолий антонов, владимир путин, энтони блинкен, нато, f-16, в мире