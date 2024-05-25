Рейтинг@Mail.ru
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - РИА Новости, 25.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 25.05.2024 (обновлено: 05:19 25.05.2024)
https://ria.ru/20240525/antonov-1948278443.html
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - РИА Новости, 25.05.2024
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине,... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T05:10
2024-05-25T05:19
россия
украина
сша
анатолий антонов
владимир путин
энтони блинкен
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, и призвал их прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве. Он обратил внимание, что об очередном пакете военной помощи Украине в Вашингтоне объявили в пятницу — в тот день, когда руководство России подтвердило готовность к переговорам. "Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", — сказал Антонов журналистам. "Одновременно здешние власти признают, что не намерены "пока что" призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование. Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории", — перечислил он. Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение". Он добавил, что никто в Вашингтоне не задумывается о будущем российско-американских отношений, продолжая "выжигать" их перспективы. Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и никому не запрещала их вести. Он подчеркнул, что мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле. Спустя несколько часов госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США передадут Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки, предыдущий пакет уже доставлен на линию фронта. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, анатолий антонов, владимир путин, энтони блинкен, нато, f-16, в мире
Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Энтони Блинкен, НАТО, F-16, В мире
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Антонов: США демонстрируют нежелание прекращения боевых действий на Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, и призвал их прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве.
Он обратил внимание, что об очередном пакете военной помощи Украине в Вашингтоне объявили в пятницу — в тот день, когда руководство России подтвердило готовность к переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
Вчера, 08:00
"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", — сказал Антонов журналистам.
"Одновременно здешние власти признают, что не намерены "пока что" призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование. Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать "зеленый свет" на удары ракетами вглубь российской территории", — перечислил он.
Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение". Он добавил, что никто в Вашингтоне не задумывается о будущем российско-американских отношений, продолжая "выжигать" их перспективы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и никому не запрещала их вести. Он подчеркнул, что мирные переговоры России с Украиной должны быть возобновлены и основаны на здравом смысле.
Спустя несколько часов госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу заявил, что США передадут Киеву новую "военную помощь" на 275 миллионов долларов, в него войдут снаряды для HIMARS и артиллерии, противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки, предыдущий пакет уже доставлен на линию фронта.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
РоссияУкраинаСШААнатолий АнтоновВладимир ПутинЭнтони БлинкенНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала