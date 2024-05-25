https://ria.ru/20240525/amsterdam-1948381670.html

Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа

Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа - РИА Новости, 25.05.2024

Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа

Полиция Нидерландов отпустила американскую певицу Ники Минаж, ранее задержанную в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T23:55

2024-05-25T23:55

2024-05-25T23:55

шоубиз

в мире

нидерланды

амстердам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944400897_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_38dde8f9e56c8ac844b05d280510ca03.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Полиция Нидерландов отпустила американскую певицу Ники Минаж, ранее задержанную в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции. Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. "Нет причин далее содержать ее под стражей. У нас есть вся необходимая для документов информация. Дело закрыто", — заявил агентству представитель Королевской военной полиции Нидерландов Роберт Капел.По его словам, задержанную отпустили после выплаты штрафа. Отмечается, что у певицы в багаже нашли легкие наркотики. Сама Минаж писала в своем аккаунте в соцсети Х, что охрана аэропорта нашла у нее в вещах марихуану.

https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, амстердам