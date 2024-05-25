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Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа - РИА Новости, 25.05.2024
Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
Полиция Нидерландов отпустила американскую певицу Ники Минаж, ранее задержанную в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, передает агентство... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T23:55
2024-05-25T23:55
2024-05-25T23:55
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Полиция Нидерландов отпустила американскую певицу Ники Минаж, ранее задержанную в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции. Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков. "Нет причин далее содержать ее под стражей. У нас есть вся необходимая для документов информация. Дело закрыто", — заявил агентству представитель Королевской военной полиции Нидерландов Роберт Капел.По его словам, задержанную отпустили после выплаты штрафа. Отмечается, что у певицы в багаже нашли легкие наркотики. Сама Минаж писала в своем аккаунте в соцсети Х, что охрана аэропорта нашла у нее в вещах марихуану.
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в мире, нидерланды, амстердам
Шоубиз, В мире, Нидерланды, Амстердам
Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
В Амстердаме задержанную за наркотики Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Полиция Нидерландов отпустила американскую певицу Ники Минаж, ранее задержанную в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции.
Портал NL Times ранее сообщал, что Ники Минаж, предположительно, арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков.
"Нет причин далее содержать ее под стражей. У нас есть вся необходимая для документов информация. Дело закрыто", — заявил агентству представитель Королевской военной полиции Нидерландов Роберт Капел.
По его словам, задержанную отпустили после выплаты штрафа. Отмечается, что у певицы в багаже нашли легкие наркотики.
Сама Минаж писала в своем аккаунте в соцсети Х, что охрана аэропорта нашла у нее в вещах марихуану.