https://ria.ru/20240525/aktsiya-1948372123.html
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии - РИА Новости, 25.05.2024
В Париже прошла акция в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии
В Париже прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:00
2024-05-25T22:00
2024-05-25T23:47
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протесты в новой каледонии
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ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. В Париже прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, передает корреспондент РИА Новости.Организатором мероприятия стала ассоциация "Комитет солидарности с народом канаки". Несколько сотен митингующих собрались на площади Бастилии и прошли колонной до площади Оперы. Участники акции осудили политику президента Франции Эммануэля Макрона в отношении архипелага, в том числе навязанную им реформу муниципальных выборов.Они несли в руках флаги французской заморской территории, а также плакаты, на которых можно было увидеть лозунги: "Да здравствует борьба народа канаки!", "Независимость Новой Каледонии", "Солидарность с народом канаки!", "Время колоний закончилось: независимость народу канаки".В четверг французский лидер лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.Макрон также провел встречи с лоялистами и сторонниками независимости, но ему не удалось организовать совместное обсуждение всех партий.Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.Мирная демонстрация в столице Новой Каледонии — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли. Граждане протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет. Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет.Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.
https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html
https://ria.ru/20240516/uscherb-1946482960.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Протесты в Новой Каледонии
ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. В Париже прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, передает корреспондент РИА Новости.
Организатором мероприятия стала ассоциация "Комитет солидарности с народом канаки". Несколько сотен митингующих собрались на площади Бастилии и прошли колонной до площади Оперы.
Участники акции осудили политику президента Франции Эммануэля Макрона
в отношении архипелага, в том числе навязанную им реформу муниципальных выборов.
Они несли в руках флаги французской заморской территории, а также плакаты, на которых можно было увидеть лозунги: "Да здравствует борьба народа канаки!", "Независимость Новой Каледонии", "Солидарность с народом канаки!", "Время колоний закончилось: независимость народу канаки".
В четверг французский лидер лично приехал в Новую Каледонию. Он дал политическим партиям на острове несколько недель для достижения соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не вводить изменения силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц.
Макрон также провел встречи с лоялистами и сторонниками независимости, но ему не удалось организовать совместное обсуждение всех партий.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, стремящейся усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Архипелаг также известен богатыми ресурсами никеля — важного минерала, используемого, в том числе для производства электрокаров, которое Париж намерен значительно нарастить.
Мирная демонстрация в столице Новой Каледонии — Нумеа 13 мая переросла в погромы, во время которых сожгли и разграбили магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни жителей, в том числе десятки силовиков. Семь человек, включая двух жандармов, погибли.
Граждане протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, предусматривающие предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории архипелага более десяти лет.
Митинги организовали сторонники независимости — представители коренного населения из народа канаки. Они опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет.
Сейчас голосовать могут только те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, а также их дети.