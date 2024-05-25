https://ria.ru/20240525/aktivy-1948313962.html

Силуанов высказался об использовании Западом доходов от российских активов

Силуанов высказался об использовании Западом доходов от российских активов - РИА Новости, 25.05.2024

Силуанов высказался об использовании Западом доходов от российских активов

Москва примет зеркальные меры, если западные страны решат использовать доходы от замороженных российских активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в... РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T13:39

2024-05-25T13:39

2024-05-25T15:23

россия

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антон силуанов

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евросоюз

euroclear

g7

павел зарубин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва примет зеркальные меры, если западные страны решат использовать доходы от замороженных российских активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."У нас то же самое есть <...>. У нас есть замороженные деньги на счетах С, есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение — аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть", — указал глава ведомства.По словам Силуанова, раньше имущество других государств считалось табу, на которое санкции не распространяются. Сейчас же все изменилось и никакие правовые основы для западных стран не действуют, отметил он."Они говорят следующее: ладно, золотовалютные резервы вроде как мы не забираем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют", — сказал министр.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных активов только для финансирования восстановления Украины. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для поддержки ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Тем не менее Евросоюз 22 мая опубликовал предварительное решение по российским резервам. Предполагается, что европейские страны будут направлять 90 процентов получаемой прибыли от иммобилизованных активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи киевскому режиму, а также на программы объединения по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов центральные депозитарии смогут временно удерживать на случай собственных потенциальных рисков.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия Европейского союза экспроприацией и отметил, что Москва продолжает процесс оценки последствий этого шага и ответа на него в том виде, в котором он будет лучшим образом соответствовать интересам страны.

https://ria.ru/20240525/aktivy-1948268162.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

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россия, в мире, антон силуанов, украина, евросоюз, euroclear, g7, павел зарубин, москва, дмитрий песков