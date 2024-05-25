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В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек - РИА Новости, 25.05.2024
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22:12 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/afrika-1948374410.html
В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек
В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек - РИА Новости, 25.05.2024
В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек
Около двухсот африканцев и россиян приняли участие в первом Молодежном дне Африки в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T22:12
2024-05-25T22:12
африка
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общество
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Около двухсот африканцев и россиян приняли участие в первом Молодежном дне Африки в субботу, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии собрались студенты московских университетов: как граждане РФ, так и африканских государств, а также представители дипмиссий стран Африки. "У нас записаны 200 человек: это студенты московских вузов, африканские студенты, представители землячеств и диаспор африканских… День Африки для молодежи проводится первый раз", - рассказал РИА Новости организатор, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. Он добавил, что среди гостей-россиян есть партнеры и друзья африканских землячеств, а также люди, которые "болеют душой" за Африку. По словам посла Буркина-Фасо в РФ Аристида Рапугдондба Людовика Тапсоба, отношения России и Африки отличаются от западной модели в лучшую сторону. "Со времен рабства, колониализма, неоколониализма были "партнерства", которые не могли помочь развитию Африки… С Россией Африка смогла понять, что партнёрство может быть взаимовыгодным, потому что РФ обладает теми ресурсами, которые у нас есть. Поэтому у России нет никакого интереса их (забирать - ред.). Наоборот, Россия поделилась своими технологиями и образованием, чтобы это развивать (в Африке -ред.)", — поделился мнением с РИА Новости посол Тапсоба. Одной из заявленных тем Молодежного дня Африки является "Образование и повышение квалификации в Африке для XXI века". "Что касается Буркина-Фасо, то с 1967 года около 3 тысяч студентов получили своё образование в СССР и России. Эти специалисты потом вернулись, развивали страну", - сказал посол Тапсоба в беседе с агентством. Он отметил, что именно это партнерство с Советским Союзом могло помочь нынешнему сближению России и Африки, в том числе Буркина-Фасо. "В России очень много как обучалось, так и обучается африканских студентов. Поэтому Россия играет огромнейшую роль", - подчеркнул глава камерунской диаспоры Гоуенд. Он добавил, что в России интерес к африканскому континенту растет с каждым днем. "Мы отмечаем огромный интерес к Африке", - отметил Гоуенд в беседе с РИА Новости.
https://ria.ru/20240306/afrika-1931598528.html
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африка, москва, общество
Африка, Москва, Общество
В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек

В первом Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Около двухсот африканцев и россиян приняли участие в первом Молодежном дне Африки в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии собрались студенты московских университетов: как граждане РФ, так и африканских государств, а также представители дипмиссий стран Африки.
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"У нас записаны 200 человек: это студенты московских вузов, африканские студенты, представители землячеств и диаспор африканских… День Африки для молодежи проводится первый раз", - рассказал РИА Новости организатор, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.
Он добавил, что среди гостей-россиян есть партнеры и друзья африканских землячеств, а также люди, которые "болеют душой" за Африку.
По словам посла Буркина-Фасо в РФ Аристида Рапугдондба Людовика Тапсоба, отношения России и Африки отличаются от западной модели в лучшую сторону.
"Со времен рабства, колониализма, неоколониализма были "партнерства", которые не могли помочь развитию Африки… С Россией Африка смогла понять, что партнёрство может быть взаимовыгодным, потому что РФ обладает теми ресурсами, которые у нас есть. Поэтому у России нет никакого интереса их (забирать - ред.). Наоборот, Россия поделилась своими технологиями и образованием, чтобы это развивать (в Африке -ред.)", — поделился мнением с РИА Новости посол Тапсоба.
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"Что касается Буркина-Фасо, то с 1967 года около 3 тысяч студентов получили своё образование в СССР и России. Эти специалисты потом вернулись, развивали страну", - сказал посол Тапсоба в беседе с агентством.
Он отметил, что именно это партнерство с Советским Союзом могло помочь нынешнему сближению России и Африки, в том числе Буркина-Фасо.
"В России очень много как обучалось, так и обучается африканских студентов. Поэтому Россия играет огромнейшую роль", - подчеркнул глава камерунской диаспоры Гоуенд.
Он добавил, что в России интерес к африканскому континенту растет с каждым днем. "Мы отмечаем огромный интерес к Африке", - отметил Гоуенд в беседе с РИА Новости.
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