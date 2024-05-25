https://ria.ru/20240525/afrika-1948374410.html

В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек

В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек - РИА Новости, 25.05.2024

В Молодежном дне Африки в Москве приняли участие около 200 человек

Около двухсот африканцев и россиян приняли участие в первом Молодежном дне Африки в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2024

2024-05-25T22:12

2024-05-25T22:12

2024-05-25T22:12

африка

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общество

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Около двухсот африканцев и россиян приняли участие в первом Молодежном дне Африки в субботу, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии собрались студенты московских университетов: как граждане РФ, так и африканских государств, а также представители дипмиссий стран Африки. "У нас записаны 200 человек: это студенты московских вузов, африканские студенты, представители землячеств и диаспор африканских… День Африки для молодежи проводится первый раз", - рассказал РИА Новости организатор, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. Он добавил, что среди гостей-россиян есть партнеры и друзья африканских землячеств, а также люди, которые "болеют душой" за Африку. По словам посла Буркина-Фасо в РФ Аристида Рапугдондба Людовика Тапсоба, отношения России и Африки отличаются от западной модели в лучшую сторону. "Со времен рабства, колониализма, неоколониализма были "партнерства", которые не могли помочь развитию Африки… С Россией Африка смогла понять, что партнёрство может быть взаимовыгодным, потому что РФ обладает теми ресурсами, которые у нас есть. Поэтому у России нет никакого интереса их (забирать - ред.). Наоборот, Россия поделилась своими технологиями и образованием, чтобы это развивать (в Африке -ред.)", — поделился мнением с РИА Новости посол Тапсоба. Одной из заявленных тем Молодежного дня Африки является "Образование и повышение квалификации в Африке для XXI века". "Что касается Буркина-Фасо, то с 1967 года около 3 тысяч студентов получили своё образование в СССР и России. Эти специалисты потом вернулись, развивали страну", - сказал посол Тапсоба в беседе с агентством. Он отметил, что именно это партнерство с Советским Союзом могло помочь нынешнему сближению России и Африки, в том числе Буркина-Фасо. "В России очень много как обучалось, так и обучается африканских студентов. Поэтому Россия играет огромнейшую роль", - подчеркнул глава камерунской диаспоры Гоуенд. Он добавил, что в России интерес к африканскому континенту растет с каждым днем. "Мы отмечаем огромный интерес к Африке", - отметил Гоуенд в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20240306/afrika-1931598528.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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африка, москва, общество