https://ria.ru/20240524/zvanie-1948244162.html

Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики

Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики - РИА Новости, 24.05.2024

Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев за вклад в социально-экономическое развитие региона удостоен звания "Герой Чеченской Республики", сообщил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:19

2024-05-24T20:19

2024-05-24T20:19

политика

россия

рамзан кадыров

муслим хучиев

михаил мишустин

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев за вклад в социально-экономическое развитие региона удостоен звания "Герой Чеченской Республики", сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Во вторник Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни – этот пост он занимал с июня 2018 года. В пятницу Кадыров сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником. "Я выразил глубокие слова признательности Муслиму Магомедовичу за многолетнюю и добросовестную деятельность в качестве главы регионального кабмина. Безусловно, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. За достигнутые успехи я наградил Муслима Магомедовича высшим региональным званием "Герой Чеченской Республики", – сообщил Кадыров.

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политика, россия, рамзан кадыров, муслим хучиев, михаил мишустин