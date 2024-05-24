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Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики
Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики - РИА Новости, 24.05.2024
Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики
Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев за вклад в социально-экономическое развитие региона удостоен звания "Герой Чеченской Республики", сообщил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:19
2024-05-24T20:19
2024-05-24T20:19
политика
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ГРОЗНЫЙ, 24 мая - РИА Новости. Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев за вклад в социально-экономическое развитие региона удостоен звания "Герой Чеченской Республики", сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Во вторник Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни – этот пост он занимал с июня 2018 года. В пятницу Кадыров сообщил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил его своим помощником. "Я выразил глубокие слова признательности Муслиму Магомедовичу за многолетнюю и добросовестную деятельность в качестве главы регионального кабмина. Безусловно, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. За достигнутые успехи я наградил Муслима Магомедовича высшим региональным званием "Герой Чеченской Республики", – сообщил Кадыров.
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политика, россия, рамзан кадыров, муслим хучиев, михаил мишустин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Муслим Хучиев, Михаил Мишустин
Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики
Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Хучиеву