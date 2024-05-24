https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948244307.html

Эксперт призвал Зеленского "собирать чемоданы"

Эксперт призвал Зеленского "собирать чемоданы" - РИА Новости, 24.05.2024

Эксперт призвал Зеленского "собирать чемоданы"

Владимиру Зеленскому пора "собирать чемодан", уезжать из Киева, его время закончилось, заявил РИА Новости руководитель Центра белорусских исследований Института РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:19

2024-05-24T20:19

2024-05-24T22:39

россия

китай

белоруссия

владимир зеленский

николай межевич

владимир путин

российская академия наук

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора "собирать чемодан", уезжать из Киева, его время закончилось, заявил РИА Новости руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. Президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась. А президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь добавил, что ни Владимир Зеленский, ни будущий президент Украины не будут решать проблемы, которые стоят перед Украиной, так как эти проблемы решаются "за океаном". "Для Зеленского это означает, что его время закончилось, что в общем-то, пора собирать чемодан, ехать, ну я не знаю, кто-то предпочитает Калифорнию, кто-то Майами. Но из Киева надо уезжать... Если можно было бы решить наши проблемы, не проливая кровь, а дипломатическим путем отстранить Зеленского от власти, при поддержке, разумеется, белорусских друзей, то это было бы здорово", - сказал Межевич. В целом, оценивая итоги прошедших переговоров, эксперт отметил, что по составу делегации видно, что переговоры были стратегические, на них решались вопросы военно-политического характера, а также экономического - "произошло то, что должно происходить между друзьями и партнерами". "Второй визит, старый новый президент (России Владимир Путин – ред.), первый визит совершил в Китай, я думаю, что Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии – ред.) не огорчился и понял, почему первый визит в Китай, но второй в Белоруссию. И тем самым была поставлена очень эффектная иерархия для наших белорусских друзей. Китай первый, вы сразу же после него. А быть после Великого Китая вторым в визитах президента России это дорогого стоит", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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россия, китай, белоруссия, владимир зеленский, николай межевич, владимир путин, российская академия наук, в мире