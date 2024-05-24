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В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны
В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны - РИА Новости, 24.05.2024
В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны
Президента Украины Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:05
2024-05-24T05:05
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений, заявил депутат Верховной Рады Михаил Бондарь в интервью Радио НВ."Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство (укреплений вблизи границы с Россией. — Прим. ред.) как раз на Сумском, на Харьковском направлении. &lt;...&gt; Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный (объект. — Прим. ред.), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они (ответственные за строительство чиновники. — Прим. ред.) только туда фактически и везли", — рассказал парламентарий.По словам депутата, все остальные участки линии обороны вблизи границы на деле были сделаны на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.Украинские военные регулярно критикуют Киев за неподготовленные линии укреплений в тылу ВСУ и на границе с Россией. В последнее время обвинения стали еще более частыми из-за поражений ВСУ в Харьковской области. Так, украинское издание "Страна" писало о служащем на харьковском направлении украинском офицере, который заявил в соцсетях об отсутствии укреплений и минных заграждений на "первой линии" обороны. По его словам, неподготовленные позиции ВСУ позволили российским войскам "свободно войти" по всей линии границы. Военный назвал это следствием "умышленного саботажа" или "безумного воровства" властей. Впоследствии первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха опубликовал пост, в котором назвал подобные утверждения "дезинформацией".
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в мире, россия, харьковская область, сумская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Сумская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны

Бондарь: Зеленскому не показывали реальную оборону у границы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в Купянск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений, заявил депутат Верховной Рады Михаил Бондарь в интервью Радио НВ.
"Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство (укреплений вблизи границы с Россией. — Прим. ред.) как раз на Сумском, на Харьковском направлении. <...> Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный (объект. — Прим. ред.), и туда можно было приезжать фотографировать — вот они (ответственные за строительство чиновники. — Прим. ред.) только туда фактически и везли", — рассказал парламентарий.
По словам депутата, все остальные участки линии обороны вблизи границы на деле были сделаны на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.
Украинские военные регулярно критикуют Киев за неподготовленные линии укреплений в тылу ВСУ и на границе с Россией. В последнее время обвинения стали еще более частыми из-за поражений ВСУ в Харьковской области. Так, украинское издание "Страна" писало о служащем на харьковском направлении украинском офицере, который заявил в соцсетях об отсутствии укреплений и минных заграждений на "первой линии" обороны. По его словам, неподготовленные позиции ВСУ позволили российским войскам "свободно войти" по всей линии границы. Военный назвал это следствием "умышленного саботажа" или "безумного воровства" властей. Впоследствии первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха опубликовал пост, в котором назвал подобные утверждения "дезинформацией".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьСумская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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