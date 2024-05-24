https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948026809.html

Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня, пишут СМИ

Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

Зеленский встретится с лидерами G7 13 июня, пишут СМИ

Владимир Зеленский встретится с лидерами "Большой семерки" на саммите на юге Италии 13 июня на фоне его требований оружия дальнего радиуса действия от Запада,... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T01:00

2024-05-24T01:00

2024-05-24T01:36

в мире

украина

италия

владимир зеленский

эммануэль макрон

джо байден

нато

g7

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский встретится с лидерами "Большой семерки" на саммите на юге Италии 13 июня на фоне его требований оружия дальнего радиуса действия от Запада, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Владимир Зеленский посетит июньскую встречу лидеров "Группы семи" на фоне того, что он требует у стран оружие более дальнего радиуса действия, которое позволит его силам атаковать Россию внутри ее границ... Зеленский присоединится к президенту (США) Джо Байдену и другим членам G7, когда они соберутся на юге Италии 13 июня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Отмечается, что это будет второй визит Зеленского на заседание лидеров стран "Большой семерки". Ранее Зеленский заявлял о том, что Украине не хватает вооружения, в том числе дальнобойного для срыва наступления ВС РФ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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в мире, украина, италия, владимир зеленский, эммануэль макрон, джо байден, нато, g7, евросоюз