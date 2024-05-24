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Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире - РИА Новости, 24.05.2024
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13:47 24.05.2024 (обновлено: 14:01 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/zapad-1948118231.html
Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире
Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире - РИА Новости, 24.05.2024
Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире
Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:47
2024-05-24T14:01
в мире
сша
россия
сергей нарышкин
снг
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западный блок во главе с США предпринимает усилия, чтобы сохранить доминирование в мире, который в последнее время стремительно меняется. Этот блок стремится сдержать развитие других центров силы. Он пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, истории, чтобы спровоцировать конфликты и посеять нестабильность", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит пресс-бюро СВР.По словам Нарышкина, наиболее наглядно это проявилось на Украине, "где получили развитие русофобия и крайний, агрессивный национализм". "В течение последних лет некогда благополучная советская республика превратилась в государство с деградирующей экономикой и народом, который все больше нищает", - констатировал директор СВР.
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в мире, сша, россия, сергей нарышкин, снг, украина
В мире, США, Россия, Сергей Нарышкин, СНГ, Украина
Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире

Нарышкин: Запад использует межнациональные проблемы, чтобы сеять нестабильность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западный блок во главе с США предпринимает усилия, чтобы сохранить доминирование в мире, который в последнее время стремительно меняется. Этот блок стремится сдержать развитие других центров силы. Он пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, истории, чтобы спровоцировать конфликты и посеять нестабильность", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит пресс-бюро СВР.
По словам Нарышкина, наиболее наглядно это проявилось на Украине, "где получили развитие русофобия и крайний, агрессивный национализм". "В течение последних лет некогда благополучная советская республика превратилась в государство с деградирующей экономикой и народом, который все больше нищает", - констатировал директор СВР.
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