Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире
Нарышкин: Запад использует межнациональные проблемы, чтобы сеять нестабильность
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западный блок во главе с США предпринимает усилия, чтобы сохранить доминирование в мире, который в последнее время стремительно меняется. Этот блок стремится сдержать развитие других центров силы. Он пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, истории, чтобы спровоцировать конфликты и посеять нестабильность", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит пресс-бюро СВР.
По словам Нарышкина, наиболее наглядно это проявилось на Украине, "где получили развитие русофобия и крайний, агрессивный национализм". "В течение последних лет некогда благополучная советская республика превратилась в государство с деградирующей экономикой и народом, который все больше нищает", - констатировал директор СВР.
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