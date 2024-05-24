https://ria.ru/20240524/zapad-1948118231.html

Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире

Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире - РИА Новости, 24.05.2024

Нарышкин рассказал, как Запад пытается посеять нестабильность в мире

Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:47

2024-05-24T13:47

2024-05-24T14:01

в мире

сша

россия

сергей нарышкин

снг

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад во главе с США пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, чтобы посеять нестабильность в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Западный блок во главе с США предпринимает усилия, чтобы сохранить доминирование в мире, который в последнее время стремительно меняется. Этот блок стремится сдержать развитие других центров силы. Он пытается использовать болевые точки в межнациональных и межконфессиональных отношениях, истории, чтобы спровоцировать конфликты и посеять нестабильность", - сказал Нарышкин журналистам в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Его слова приводит пресс-бюро СВР.По словам Нарышкина, наиболее наглядно это проявилось на Украине, "где получили развитие русофобия и крайний, агрессивный национализм". "В течение последних лет некогда благополучная советская республика превратилась в государство с деградирующей экономикой и народом, который все больше нищает", - констатировал директор СВР.

https://ria.ru/20240524/sng-1948044945.html

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в мире, сша, россия, сергей нарышкин, снг, украина