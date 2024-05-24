Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии
Захарова назвала конференцию в Швейцарии очередным надувательством США
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины - ред.) "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" - написала Захарова .
Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и "боится ее успеха", Захарова отметила - "врет Кулебище, как дышит - нервно".
Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в "тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России".
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"Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.