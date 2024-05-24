Рейтинг@Mail.ru
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/zakharova-1948262546.html
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии
Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:00
2024-05-24T23:00
в мире
россия
украина
швейцария
мария захарова
дмитрий кулеба
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины - ред.) "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" - написала Захарова . Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и "боится ее успеха", Захарова отметила - "врет Кулебище, как дышит - нервно". Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в "тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России". "Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - заключила официальный представитель МИД РФ. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947501734.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, швейцария, мария захарова, дмитрий кулеба, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин
Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии

Захарова назвала конференцию в Швейцарии очередным надувательством США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины - ред.) "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" - написала Захарова .
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Путин назвал одну из целей конференции в Швейцарии
Вчера, 18:00
Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и "боится ее успеха", Захарова отметила - "врет Кулебище, как дышит - нервно".
Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в "тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России".
«
"Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Зеленский выразил желание видеть Китай на саммите по Украине в Швейцарии
21 мая, 18:27
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияМария ЗахароваДмитрий КулебаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала