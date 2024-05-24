https://ria.ru/20240524/zakharova-1948262546.html

Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии

Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии - РИА Новости, 24.05.2024

Захарова резко высказалась о "мирной конференции" в Швейцарии

Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T23:00

2024-05-24T23:00

2024-05-24T23:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Конференция по Украине в Швейцарии - это очередное "надувалово", придуманное госдепартаментом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Что касается упомянутого Кулебой (главой МИД Украины - ред.) "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить "мирную конференцию" те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?" - написала Захарова . Комментируя заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что якобы президент России Владимир Путин пытается сорвать женевскую конференцию и "боится ее успеха", Захарова отметила - "врет Кулебище, как дышит - нервно". Она напомнила, что, как заявлял президент России, страна никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил, а данный тезис звучал в "тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России". "Напомню, Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая "формула мира", - заключила официальный представитель МИД РФ. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240524/putin-1948208532.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947501734.html

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в мире, россия, украина, швейцария, мария захарова, дмитрий кулеба, владимир путин