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Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом - РИА Новости, 24.05.2024
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15:16 24.05.2024 (обновлено: 15:48 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом - РИА Новости, 24.05.2024
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом
Иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС, осмотрели места обстрелов со стороны ВСУ и поделились с корреспондентом РИА Новости своими выводами о причинах, РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:16
2024-05-24T15:48
в мире
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энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 24 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС, осмотрели места обстрелов со стороны ВСУ и поделились с корреспондентом РИА Новости своими выводами о причинах, по которым киевский режим может обстреливать атомную станцию в Энергодаре. Итальянский журналист Андреа Лучиди высказал мнение о том, что атаки на ЗАЭС могут быть связаны с желанием украинского режима провоцировать терроризм против России и мира в целом. Он подчеркнул, что атомная электростанция является стратегическим объектом и не должна подвергаться таким атакам. "Я пять раз был на ЗАЭС, и всегда я не видел никого и ничего, связанного с военными объектами. Здесь есть только персонал для безопасной работы АЭС, потому что это стратегический объект. И почему ВСУ обстреливают станцию, я думаю, потому что они хотят совершать акты терроризма против России и против всего мира, потому что здесь это самая большая атомная электростанция в Европе", - сказал Лучиди. Бразильский журналист Лукас Лейрос считает, что украинские власти используют обстрелы атомной станции как средство психологического давления на местное население, чтобы заставить его чувствовать угрозу. Такой подход, по его мнению, может быть чрезвычайно опасным и вызвать панику среди граждан. "Я считаю, что украинская сторона занимается больше ядерным терроризмом. Они стремятся запугать местное население. Киевские власти хотят, чтобы местное население чувствовало, что здесь есть угроза. И киевский режим таким образом хочет настроить местное население против спецоперации", - сказал Лейрос.
https://ria.ru/20240523/zaes-1948012421.html
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в мире, россия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом

Иностранные журналисты: обстреливая ЗАЭС, ВСУ занимается ядерным терроризмом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 24 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты посетили Запорожскую АЭС, осмотрели места обстрелов со стороны ВСУ и поделились с корреспондентом РИА Новости своими выводами о причинах, по которым киевский режим может обстреливать атомную станцию в Энергодаре.
Итальянский журналист Андреа Лучиди высказал мнение о том, что атаки на ЗАЭС могут быть связаны с желанием украинского режима провоцировать терроризм против России и мира в целом. Он подчеркнул, что атомная электростанция является стратегическим объектом и не должна подвергаться таким атакам.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА
23 мая, 21:44
"Я пять раз был на ЗАЭС, и всегда я не видел никого и ничего, связанного с военными объектами. Здесь есть только персонал для безопасной работы АЭС, потому что это стратегический объект. И почему ВСУ обстреливают станцию, я думаю, потому что они хотят совершать акты терроризма против России и против всего мира, потому что здесь это самая большая атомная электростанция в Европе", - сказал Лучиди.
Бразильский журналист Лукас Лейрос считает, что украинские власти используют обстрелы атомной станции как средство психологического давления на местное население, чтобы заставить его чувствовать угрозу. Такой подход, по его мнению, может быть чрезвычайно опасным и вызвать панику среди граждан.
"Я считаю, что украинская сторона занимается больше ядерным терроризмом. Они стремятся запугать местное население. Киевские власти хотят, чтобы местное население чувствовало, что здесь есть угроза. И киевский режим таким образом хочет настроить местное население против спецоперации", - сказал Лейрос.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимы, заявили на станции
22 мая, 15:41
 
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