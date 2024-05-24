https://ria.ru/20240524/yfuhfltybt-1948032665.html

Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость"

Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость" - РИА Новости, 24.05.2024

Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость"

Морской пехотинец Черноморского флота из группировки войск "Днепр" с позывным "Самурай" непосредственно в зоне СВО награжден командованием медалью "За... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T04:02

2024-05-24T04:02

2024-05-24T04:02

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ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Морской пехотинец Черноморского флота из группировки войск "Днепр" с позывным "Самурай" непосредственно в зоне СВО награжден командованием медалью "За храбрость" II степени за захват в целости первого украинского тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-Яга", передаёт корреспондент РИА Новости. "(Медаль) "За храбрость" II степени получили за первую сбитую "Бабу-Ягу" батальоном. Первую предоставленную. Сбили "Бабу-Ягу", доставили ее в батальон в целостности. За это, я думаю, получили (награду)", - сообщил боец. Морпехи на позициях в темное время суток выследили тяжелый дрон противника. Дождались, пока он израсходует бомбовую нагрузку, и с помощью прицела ночного видения отследили маршрут его возвращения, затем сбили его из пулемета таким образом, что дрон при этом не сдетонировал и не разрушился. "Утром, "по серому", когда не летают дроны, пошли, нашли ее ("Бабу-Ягу" - ред.) и притащили, передали её сюда, на батальон", - объясняет награжденный. Морские пехотинцы Черноморского флота с честью выполняют поставленные командованием боевые задачи. Государственные награды были вручены пятерым бойцам морской пехоты. "Парни, ещё раз напоминаю: себя беречь, задачи так же все выполнять. Вы молодцы, так держать. Разойтись!" - сказал после награждения представитель командования.

https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия