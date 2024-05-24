Рейтинг@Mail.ru
Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость" - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/yfuhfltybt-1948032665.html
Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость"
Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость" - РИА Новости, 24.05.2024
Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость"
Морской пехотинец Черноморского флота из группировки войск "Днепр" с позывным "Самурай" непосредственно в зоне СВО награжден командованием медалью "За... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T04:02
2024-05-24T04:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904481000_230:0:2200:1108_1920x0_80_0_0_eb172c1782438962e763ce40d384a4f0.jpg
ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Морской пехотинец Черноморского флота из группировки войск "Днепр" с позывным "Самурай" непосредственно в зоне СВО награжден командованием медалью "За храбрость" II степени за захват в целости первого украинского тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-Яга", передаёт корреспондент РИА Новости. "(Медаль) "За храбрость" II степени получили за первую сбитую "Бабу-Ягу" батальоном. Первую предоставленную. Сбили "Бабу-Ягу", доставили ее в батальон в целостности. За это, я думаю, получили (награду)", - сообщил боец. Морпехи на позициях в темное время суток выследили тяжелый дрон противника. Дождались, пока он израсходует бомбовую нагрузку, и с помощью прицела ночного видения отследили маршрут его возвращения, затем сбили его из пулемета таким образом, что дрон при этом не сдетонировал и не разрушился. "Утром, "по серому", когда не летают дроны, пошли, нашли ее ("Бабу-Ягу" - ред.) и притащили, передали её сюда, на батальон", - объясняет награжденный. Морские пехотинцы Черноморского флота с честью выполняют поставленные командованием боевые задачи. Государственные награды были вручены пятерым бойцам морской пехоты. "Парни, ещё раз напоминаю: себя беречь, задачи так же все выполнять. Вы молодцы, так держать. Разойтись!" - сказал после награждения представитель командования.
https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html
https://ria.ru/20240523/tank-1948009907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904481000_419:0:1971:1164_1920x0_80_0_0_02341cd5d2fb960aa60ca81ddb00e5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Морпех Черноморского флота получил медаль "За храбрость"

Морпех ЧФ получил медаль за захват первого невредимого дрона "Баба-Яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМедаль "За храбрость" 2 степени
Медаль За храбрость 2 степени - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Медаль "За храбрость" 2 степени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 24 мая - РИА Новости. Морской пехотинец Черноморского флота из группировки войск "Днепр" с позывным "Самурай" непосредственно в зоне СВО награжден командованием медалью "За храбрость" II степени за захват в целости первого украинского тяжелого дрона-бомбардировщика "Баба-Яга", передаёт корреспондент РИА Новости.
"(Медаль) "За храбрость" II степени получили за первую сбитую "Бабу-Ягу" батальоном. Первую предоставленную. Сбили "Бабу-Ягу", доставили ее в батальон в целостности. За это, я думаю, получили (награду)", - сообщил боец.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Мешает новым бомбам". На Западе озадачились из-за российского оружия
01:44
Морпехи на позициях в темное время суток выследили тяжелый дрон противника. Дождались, пока он израсходует бомбовую нагрузку, и с помощью прицела ночного видения отследили маршрут его возвращения, затем сбили его из пулемета таким образом, что дрон при этом не сдетонировал и не разрушился.
"Утром, "по серому", когда не летают дроны, пошли, нашли ее ("Бабу-Ягу" - ред.) и притащили, передали её сюда, на батальон", - объясняет награжденный.
Морские пехотинцы Черноморского флота с честью выполняют поставленные командованием боевые задачи. Государственные награды были вручены пятерым бойцам морской пехоты.
"Парни, ещё раз напоминаю: себя беречь, задачи так же все выполнять. Вы молодцы, так держать. Разойтись!" - сказал после награждения представитель командования.
Эвакуация подбитого танка Abrams российскими войсками. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Владимир Киселев премирует бойца СВО, подбившего западный танк
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала