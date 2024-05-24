https://ria.ru/20240524/yabloki-1948035956.html

Эксперт оценил потери яблок в центральной зоне России

Эксперт оценил потери яблок в центральной зоне России - РИА Новости, 24.05.2024

Эксперт оценил потери яблок в центральной зоне России

Майские заморозки повредили 50-70% яблок в центральной зоне России, однако можно рассчитывать на урожай из Тулы и Краснодара, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:20

2024-05-24T05:20

2024-05-24T05:20

экономика

россия

польша

тула

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Майские заморозки повредили 50-70% яблок в центральной зоне России, однако можно рассчитывать на урожай из Тулы и Краснодара, рассказал РИА Новости президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. "Вся центральная зона без яблок будет… По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно... Воронеж, Ростов, Тамбов, Липецк без яблок, был очень сильный мороз во время цветения. Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться…. Будем надеяться, что Краснодар не подведет", - прокомментировал Муханин. Он отметил, что Польша тоже останется без урожая яблок в этом году из-за морозов. "В Польше такие же морозы до -10 градусов. Польша тоже потеряла урожай", - добавил эксперт. Ранее в мае Дмитрий Патрушев, исполнявший на тот момент обязанности министра сельского хозяйства, заявил, что Россия в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20240517/posevy-1946495710.html

https://ria.ru/20240509/rasteniya-1944838809.html

россия

польша

тула

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экономика, россия, польша, тула, дмитрий патрушев