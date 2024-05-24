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Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show - РИА Новости, 24.05.2024
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18:18 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html
Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show
Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show - РИА Новости, 24.05.2024
Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show
Для российских экспортеров агропромышленной продукции открываются новые возможности на рынке Саудовской Аравии и стран Персидского залива, сообщает Российский... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:18
2024-05-24T18:18
экономика
российский экспортный центр (рэц)
персидский залив
оаэ
саудовская аравия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Для российских экспортеров агропромышленной продукции открываются новые возможности на рынке Саудовской Аравии и стран Персидского залива, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В мае экспоненты павильона в ОАЭ посетили выставку Saudi Food Show в Рияде. Участие приняли производители кондитерских изделий, мясной продукции, здорового питания, круп", - говорится в сообщении.Основной целью посещения выставки является поиск новых партнеров для повышения экспорта в страны Персидского залива, в том числе и в Саудовскую Аравию.На данный момент достигнуты предварительные договоренности с потенциальными покупателями о подписании экспортных контрактов на поставку продукции на территорию стран Персидского залива.РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и 2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны уже присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
https://ria.ru/20240524/rets-1948208927.html
персидский залив
оаэ
саудовская аравия
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экономика, российский экспортный центр (рэц), персидский залив, оаэ, саудовская аравия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Персидский залив, ОАЭ, Саудовская Аравия

Компании из павильона АПК РЭЦ посетили выставку Saudi Food Show

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Для российских экспортеров агропромышленной продукции открываются новые возможности на рынке Саудовской Аравии и стран Персидского залива, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В мае экспоненты павильона в ОАЭ посетили выставку Saudi Food Show в Рияде. Участие приняли производители кондитерских изделий, мясной продукции, здорового питания, круп", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Основной целью посещения выставки является поиск новых партнеров для повышения экспорта в страны Персидского залива, в том числе и в Саудовскую Аравию.
На данный момент достигнуты предварительные договоренности с потенциальными покупателями о подписании экспортных контрактов на поставку продукции на территорию стран Персидского залива.
РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом. Уже более 120 компаний и 2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны уже присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Персидский заливОАЭСаудовская Аравия
 
 
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