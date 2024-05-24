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Российский посол назвал досрочные выборы в Британии неожиданными - РИА Новости, 24.05.2024
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23:43 24.05.2024 (обновлено: 23:46 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vybory-1948265160.html
Российский посол назвал досрочные выборы в Британии неожиданными
Российский посол назвал досрочные выборы в Британии неожиданными - РИА Новости, 24.05.2024
Российский посол назвал досрочные выборы в Британии неожиданными
Досрочное проведение всеобщих парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех, в том числе и для консервативной партии, заявил посол России РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T23:43
2024-05-24T23:46
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Досрочное проведение всеобщих парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех, в том числе и для консервативной партии, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Это действительно для всех стало неожиданностью, в том числе для политологов, средств массовой информации, да и в самой партии консерваторов, видимо, это был сюрприз", - сказал Келин.По его словам, подтверждением того, что выборы стали неожиданностью, можно назвать отмену поездки главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса в Прибалтику, а также срочное возвращение главы МИД страны Дэвида Кэмерона из Албании. Келин пояснил, что для назначения выборов на начало июля есть ряд факторов, как например, небольшое понижение инфляции, ожидаемый рост ВВП. "Поэтому вот этот весь позитив, он, скорее всего, к осени выдохнется просто, и избирателю будет продать уже совершенно нечего", - заключил посол. В среду британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
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великобритания, россия, лондон, андрей келин, грант шэппс, дэвид кэмерон, в мире
Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин, Грант Шэппс, Дэвид Кэмерон, В мире
Российский посол назвал досрочные выборы в Британии неожиданными

Посол России Келин: досрочные выборы в Британии стали неожиданностью для всех

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Досрочное проведение всеобщих парламентских выборов в Великобритании стало неожиданностью для всех, в том числе и для консервативной партии, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Это действительно для всех стало неожиданностью, в том числе для политологов, средств массовой информации, да и в самой партии консерваторов, видимо, это был сюрприз", - сказал Келин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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По его словам, подтверждением того, что выборы стали неожиданностью, можно назвать отмену поездки главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса в Прибалтику, а также срочное возвращение главы МИД страны Дэвида Кэмерона из Албании.
Келин пояснил, что для назначения выборов на начало июля есть ряд факторов, как например, небольшое понижение инфляции, ожидаемый рост ВВП.
"Поэтому вот этот весь позитив, он, скорее всего, к осени выдохнется просто, и избирателю будет продать уже совершенно нечего", - заключил посол.
В среду британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля. На следующий день стартовали предвыборные кампании.
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ВеликобританияРоссияЛондонАндрей КелинГрант ШэппсДэвид КэмеронВ мире
 
 
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