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ВСУ жалуются на снабжение и низкий моральный дух, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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08:51 24.05.2024 (обновлено: 09:56 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vsu-1948047991.html
ВСУ жалуются на снабжение и низкий моральный дух, пишут СМИ
ВСУ жалуются на снабжение и низкий моральный дух, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
ВСУ жалуются на снабжение и низкий моральный дух, пишут СМИ
Украинские военнослужащие жалуются на низкий моральный дух и на то, что помощь от населения и волонтеров иссякает, пишет американская газета Daily Beast. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:51
2024-05-24T09:56
россия
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на низкий моральный дух и на то, что помощь от населения и волонтеров иссякает, пишет американская газета Daily Beast. "Сейчас уже третий год. Будем честны. Наша экономика рушится. Люди, которые были очень активны в начале, уже исчерпывают свои ресурсы", — сказал старшина одного из взводов, дислоцирующегося в районе Константиновки.Собеседник издания пояснил, волонтеры и гражданские лица тратят собственные деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 до более чем 30 тысяч долларов. Он выразил обеспокоенность тем, что эти люди больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ. Кроме того, отмечает газета, моральный дух в ВСУ опустился на самый низкий уровень, многие находящиеся на фронте измождены. По словам одного из солдат на Харьковском направлении, многие его сослуживцы гораздо старше и у них слабое здоровье. "Каждый изнурен, никто не готов сражаться. Прямо сейчас у нас осталось 20 человек &lt;...&gt; может быть, меньше. Из них половине нужна медицинская помощь, которую они (правительство. — Прим. издания) не хотят нам давать", — сказал он. Газета обращает внимание на то, что продвижение российских войск под Харьковом стало самым стремительным с начала конфликта. "Некоторые аналитики боятся, что Украина не сможет сдержать мощь российской армии в этот раз, особенно если они атакуют на других фронтах в то же время, как они продвигаются в Харьков", — говорится в статье. По мнению Daily Beast, если Харьковская область падет, российские войска получат шанс взять под контроль всю Восточную Украину. Если же России удастся разделить страну надвое, то Киеву будет "практически невозможно восстановить контроль", в том числе и потому, что через несколько месяцев ко власти в США может вернуться Дональд Трамп, который, вероятно, будет настаивать на мирных переговорах. Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, с 11 по 17 мая они освободили 12 населенных пунктов и продолжают продвижение в глубину обороны противника. По словам главы региональной администрации Виталия Ганчева, группировка "Север" контролирует запад и север города Волчанска. Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html
https://ria.ru/20240513/konstantinovka-1945549732.html
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html
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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
ВСУ жалуются на снабжение и низкий моральный дух, пишут СМИ

Daily Beast: украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на низкий моральный дух и на то, что помощь от населения и волонтеров иссякает, пишет американская газета Daily Beast.
"Сейчас уже третий год. Будем честны. Наша экономика рушится. Люди, которые были очень активны в начале, уже исчерпывают свои ресурсы", — сказал старшина одного из взводов, дислоцирующегося в районе Константиновки.
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Собеседник издания пояснил, волонтеры и гражданские лица тратят собственные деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 до более чем 30 тысяч долларов. Он выразил обеспокоенность тем, что эти люди больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ.
Кроме того, отмечает газета, моральный дух в ВСУ опустился на самый низкий уровень, многие находящиеся на фронте измождены. По словам одного из солдат на Харьковском направлении, многие его сослуживцы гораздо старше и у них слабое здоровье.
"Каждый изнурен, никто не готов сражаться. Прямо сейчас у нас осталось 20 человек <...> может быть, меньше. Из них половине нужна медицинская помощь, которую они (правительство. — Прим. издания) не хотят нам давать", — сказал он.
Газета обращает внимание на то, что продвижение российских войск под Харьковом стало самым стремительным с начала конфликта.
"Некоторые аналитики боятся, что Украина не сможет сдержать мощь российской армии в этот раз, особенно если они атакуют на других фронтах в то же время, как они продвигаются в Харьков", — говорится в статье.
По мнению Daily Beast, если Харьковская область падет, российские войска получат шанс взять под контроль всю Восточную Украину. Если же России удастся разделить страну надвое, то Киеву будет "практически невозможно восстановить контроль", в том числе и потому, что через несколько месяцев ко власти в США может вернуться Дональд Трамп, который, вероятно, будет настаивать на мирных переговорах.
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Владимир Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
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