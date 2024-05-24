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Шеф Пентагона проведет встречу с главой Минобороны КНР
Шеф Пентагона проведет встречу с главой Минобороны КНР - РИА Новости, 24.05.2024
Шеф Пентагона проведет встречу с главой Минобороны КНР
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе намерен провести в Сингапуре очную встречу со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем, сообщило в пятницу... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:16
2024-05-24T21:16
2024-05-24T21:16
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе намерен провести в Сингапуре очную встречу со своим коллегой из КНР Дун Цзюнем, сообщило в пятницу американское военное ведомство. Как говорится в обнародованном заявлении Пентагона, находясь в Сингапуре, Остин "планирует провести двухсторонние встречи со своими коллегами из Индо-Тихоокеанского региона и с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем, что станет продолжением их состоявшихся 16 апреля дискуссий в формате видеоконференции". В общей сложности зарубежное турне Остина продлится 10 дней, в течение которых у главы Пентагона также запланировано посещение Камбоджи и Франции.
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в мире, сингапур, китай, сша, ллойд остин, дун цзюнь, министерство обороны сша
В мире, Сингапур, Китай, США, Ллойд Остин, Дун Цзюнь, Министерство обороны США
Шеф Пентагона проведет встречу с главой Минобороны КНР
Остин на следующей неделе проведет встречу с главой Минобороны КНР Дун Цзюнем