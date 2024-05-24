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Путин и Лукашенко продолжили общение за рабочим обедом
Путин и Лукашенко продолжили общение за рабочим обедом - РИА Новости, 24.05.2024
Путин и Лукашенко продолжили общение за рабочим обедом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин продолжают общение за рабочим обедом, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:06
2024-05-24T20:06
2024-05-24T20:06
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин продолжают общение за рабочим обедом, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Рабочий обед (по программе), он же неформальный ужин (по сути) у Лукашенко и Путина сейчас еще продолжается. Продолжается, таким образом, и общение", - говорится в сообщении. Глава российского государства накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В пятницу лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, с затем пообщались со СМИ.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Путин и Лукашенко продолжили общение за рабочим обедом
"Пул Первого": Путин и Лукашенко продолжают общение за рабочим обедом