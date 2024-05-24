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Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края - РИА Новости, 24.05.2024
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, стороны обсудили реализацию краевой программы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:45
2024-05-24T19:45
2024-05-24T19:45
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, стороны обсудили реализацию краевой программы "Пермь-300" и вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе вице-премьера. "К началу этого года построено и отремонтировано свыше 160 объектов в сфере транспорта, культуры, образования, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, в работе реконструкция и строительство еще 70 объектов", - отметил вице-премьер, добавив, что это стало основой создания комфортных условий для жителей и гостей края. На встрече также обсуждалось строительство межвузовского кампуса "Будущее Пармы", который среди других по стране строится по поручению президента России Владимира Путина. Чернышенко также поддержал концепцию создания на базе Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) научно-производственного центра "Парма-БАС" по разработке отечественных беспилотных летательных аппаратов в крае.
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россия, пермский край, дмитрий чернышенко, дмитрий махонин, владимир путин, политика
Россия, Пермский край, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Махонин, Владимир Путин, Политика
Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края
Чернышенко обсудил с главой Пермского края экономическое развитие региона
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, стороны обсудили реализацию краевой программы "Пермь-300" и вопросы социально-экономического развития региона, сообщили в пресс-службе вице-премьера.
"К началу этого года построено и отремонтировано свыше 160 объектов в сфере транспорта, культуры, образования, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, в работе реконструкция и строительство еще 70 объектов", - отметил вице-премьер, добавив, что это стало основой создания комфортных условий для жителей и гостей края.
На встрече также обсуждалось строительство межвузовского кампуса "Будущее Пармы", который среди других по стране строится по поручению президента России Владимира Путина
.
Чернышенко также поддержал концепцию создания на базе Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) научно-производственного центра "Парма-БАС" по разработке отечественных беспилотных летательных аппаратов в крае.