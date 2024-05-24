https://ria.ru/20240524/voz-1948161838.html

ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2024

ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:04

2024-05-24T16:04

2024-05-24T16:04

африка

южная америка

юго-восточная азия

воз

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg

ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о "более чем семи миллионах смертей". Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек. "COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана", - сказано в документе. Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). "К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года - 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 – ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года - 71,4 года и 61,9 года соответственно", - уточняют в ВОЗ. По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS - на 2,5 года.

https://ria.ru/20240521/kovid-1947358366.html

https://ria.ru/20240521/opershtab-1947356814.html

африка

южная америка

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, южная америка, юго-восточная азия, воз, коронавирус covid-19