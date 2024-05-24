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ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2024
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:04
2024-05-24T16:04
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ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о "более чем семи миллионах смертей". Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек. "COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана", - сказано в документе. Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). "К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года - 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 – ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года - 71,4 года и 61,9 года соответственно", - уточняют в ВОЗ. По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS - на 2,5 года.
https://ria.ru/20240521/kovid-1947358366.html
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африка, южная америка, юго-восточная азия, воз, коронавирус covid-19
Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19
ВОЗ: пандемия COVID-19 привела к гибели 12,9 млн человек в 2020-2021 годах
ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о "более чем семи миллионах смертей". Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек.
"COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки
и Западной части Тихого океана", - сказано в документе.
Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). "К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года - 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 – ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года - 71,4 года и 61,9 года соответственно", - уточняют в ВОЗ.
По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка
и регион Юго-Восточной Азии
, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS - на 2,5 года.