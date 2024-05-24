Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/voz-1948161838.html
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2024
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:04
2024-05-24T16:04
африка
южная америка
юго-восточная азия
воз
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_18c519f745d3be1666578923681fce5a.jpg
ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о "более чем семи миллионах смертей". Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек. "COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана", - сказано в документе. Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). "К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года - 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 – ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года - 71,4 года и 61,9 года соответственно", - уточняют в ВОЗ. По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS - на 2,5 года.
https://ria.ru/20240521/kovid-1947358366.html
https://ria.ru/20240521/opershtab-1947356814.html
африка
южная америка
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934045324_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_dbe3399d2b7c603a66210e1e50c10549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, южная америка, юго-восточная азия, воз, коронавирус covid-19
Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19

ВОЗ: пандемия COVID-19 привела к гибели 12,9 млн человек в 2020-2021 годах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медсестра держит шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к гибели 4,1 миллиона и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно, что привело к снижению ожидаемой продолжительности жизни во всем мире, говорится в опубликованном докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год" на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ежемесячных отчетах ВОЗ о COVID-19 сообщалось о "более чем семи миллионах смертей". Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в мае прошлого года заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов человек.
Палата в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в Москве
В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19
21 мая, 11:14
"COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно. В Американском регионе это было причиной смерти номер один в течение обоих лет и входило в пятерку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана", - сказано в документе.
Добавляется, что за два года пандемия COVID-19 обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS). "К 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года - 72,5 года и 62,8 года соответственно. В следующем году (2021 – ред.) наблюдалось дальнейшее снижение, причем оба снизились до уровней 2012 года - 71,4 года и 61,9 года соответственно", - уточняют в ВОЗ.
По данным организации, наиболее пострадавшими регионами были Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019 по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS - на 2,5 года.
Медсестра держит пробирку - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю
21 мая, 11:05
 
АфрикаЮжная АмерикаЮго-Восточная АзияВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала