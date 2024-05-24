https://ria.ru/20240524/volodin-1948228032.html

Володин подписал рекомендации Госдумы по налоговой системе

Володин подписал рекомендации Госдумы по налоговой системе - РИА Новости, 24.05.2024

Володин подписал рекомендации Госдумы по налоговой системе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:55

2024-05-24T18:55

2024-05-24T20:28

политика

госдума рф

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы России, представленной кабмином, сообщила пресс-служба ГД журналистам."Председатель ГД Вячеслав Володин подписал рекомендации Государственной Думы, подготовленные по итогам обсуждения на больших парламентских слушаниях концепции совершенствования налоговой системы РФ, представленной правительством", - рассказали в пресс-службе.Как отметил спикер ГД, прогрессивная шкала налогообложения не должна затронуть участников СВО, которые защищают Россию. Кроме того, необходимо найти возможность поддержать многодетные семьи, считает Володин."Есть ряд ключевых принципов, которые должны лежать в основе правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Прежде всего, речь идет о принципе справедливости налогообложения граждан, создании условий для развития бизнеса и повышении эффективности налоговой системы", - цитирует слова Володина пресс-служба.Необходимо сохранить без изменения налоговый режим для самозанятых, сегодня это 10 миллионов человек, и они должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне, сказал спикер ГД."Еще один важный вопрос – средний класс, который сегодня только встает на ноги. Это врачи, учителя, представители малого бизнеса. Ему надо помогать. Основная нагрузка должна лечь на богатых", - заключил спикер ГД.

https://ria.ru/20240522/fns-1947599481.html

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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин