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Роскачество рассказало, какие вина хуже переносят жару - РИА Новости, 24.05.2024
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06:04 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html
Роскачество рассказало, какие вина хуже переносят жару
Роскачество рассказало, какие вина хуже переносят жару - РИА Новости, 24.05.2024
Роскачество рассказало, какие вина хуже переносят жару
Хуже всего из вин жару переносят белые, однако это не повод отказываться от них при поездке на природу - достаточно охладить бутылку заранее и избегать... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:04
2024-05-24T06:04
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Хуже всего из вин жару переносят белые, однако это не повод отказываться от них при поездке на природу - достаточно охладить бутылку заранее и избегать попадания на нее прямых солнечных лучей, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Отмечается, что в целом для пикника подойдут легкие вина с относительно невысоким содержанием алкоголя - это могут быть как белые или розовые вина, так и легкие молодые красные. А вот сложные и изящные вина лучше с собой не брать, оценить их в полной мере в "диких" условиях будет сложно. "Главный враг вина – жара и прямые солнечные лучи. Особенно губительны они для белых вин. Во вкусе теплого вина явно могут проявиться все его недостатки, вкус алкоголя станет более выраженным. Поэтому, собираясь на природу, не забудьте заранее хорошо охладить вино. Сохранить температуру вина помогут термосумки или специальные охлаждающие чехлы, внутри которых есть слой термогеля, способного более продолжительное время в отличие от льда поддерживать нужную температуру", - пояснили в Роскачестве. Отвечая на вопрос о допустимости добавления льда в вино, эксперты "Винного гида России" подчеркнули, что вино должно приносить удовольствие, и если пара кубиков льда поможет охладить теплое вино, а пить его станет приятнее, то в этом нет ничего страшного. "Вместе с тем необходимо отметить, что вино это сложный продукт, состоящий из множества ароматических молекул, кислот и других более сложных веществ. Ароматы и вкус раскрываются при определенной температуре. Вино не должно быть нагретым, но и слишком охлажденным тоже. Добавляя лед, мы резко тем самым снижаем температуру, до 4-5 градусов, что сказывается на раскрытии аромата и вкуса вина, не говоря уже о том, что тающий кубик льда его разбавляет", - уточнили эксперты. При этом пить вино лучше из стеклянных бокалов - у ряда производителей есть специальные серии для пикника, без ножки. Пластиковый стаканчик способен "убить впечатление даже от самого дорого и вкусного" вина.
https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
Роскачество рассказало, какие вина хуже переносят жару

Роскачество: жара губительна для белых вин, нужно охладить бутылку заранее

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБокал белого вина
Бокал белого вина - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бокал белого вина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Хуже всего из вин жару переносят белые, однако это не повод отказываться от них при поездке на природу - достаточно охладить бутылку заранее и избегать попадания на нее прямых солнечных лучей, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что в целом для пикника подойдут легкие вина с относительно невысоким содержанием алкоголя - это могут быть как белые или розовые вина, так и легкие молодые красные. А вот сложные и изящные вина лучше с собой не брать, оценить их в полной мере в "диких" условиях будет сложно.
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"Главный враг вина – жара и прямые солнечные лучи. Особенно губительны они для белых вин. Во вкусе теплого вина явно могут проявиться все его недостатки, вкус алкоголя станет более выраженным. Поэтому, собираясь на природу, не забудьте заранее хорошо охладить вино. Сохранить температуру вина помогут термосумки или специальные охлаждающие чехлы, внутри которых есть слой термогеля, способного более продолжительное время в отличие от льда поддерживать нужную температуру", - пояснили в Роскачестве.
Отвечая на вопрос о допустимости добавления льда в вино, эксперты "Винного гида России" подчеркнули, что вино должно приносить удовольствие, и если пара кубиков льда поможет охладить теплое вино, а пить его станет приятнее, то в этом нет ничего страшного.
"Вместе с тем необходимо отметить, что вино это сложный продукт, состоящий из множества ароматических молекул, кислот и других более сложных веществ. Ароматы и вкус раскрываются при определенной температуре. Вино не должно быть нагретым, но и слишком охлажденным тоже. Добавляя лед, мы резко тем самым снижаем температуру, до 4-5 градусов, что сказывается на раскрытии аромата и вкуса вина, не говоря уже о том, что тающий кубик льда его разбавляет", - уточнили эксперты.
При этом пить вино лучше из стеклянных бокалов - у ряда производителей есть специальные серии для пикника, без ножки. Пластиковый стаканчик способен "убить впечатление даже от самого дорого и вкусного" вина.
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