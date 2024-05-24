https://ria.ru/20240524/vertolety-1948034992.html

Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024

Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:04

2024-05-24T05:04

2024-05-24T09:37

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

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ми-35

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в публикации.Затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Взлетели с точки базирования тремя единицами авиационной техники. Первый в группе, Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники. Задача успешно выполнена, вернулись на аэродром базирования", — рассказал командир Ми-35 по имени Юрий. Передовой авиационный наводчик доложил, что все цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар российских вертолетов по замаскированной технике ВСУ под Харьковом Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. 2024-05-24T05:04 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, ми-35, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф