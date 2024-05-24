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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024
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05:04 24.05.2024 (обновлено: 09:37 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/vertolety-1948034992.html
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 24.05.2024
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:04
2024-05-24T09:37
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
ми-35
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в публикации.Затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Взлетели с точки базирования тремя единицами авиационной техники. Первый в группе, Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники. Задача успешно выполнена, вернулись на аэродром базирования", — рассказал командир Ми-35 по имени Юрий. Передовой авиационный наводчик доложил, что все цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
https://ria.ru/20240524/reb-1948028895.html
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Удар российских вертолетов по замаскированной технике ВСУ под Харьковом
Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, ми-35, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 уничтожили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — говорится в публикации.
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Затем экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Взлетели с точки базирования тремя единицами авиационной техники. Первый в группе, Ми-35, отработал неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ. Во время маневра была замечена бронированная техника противника, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, после чего наблюдали взрывы боекомплекта техники. Задача успешно выполнена, вернулись на аэродром базирования", — рассказал командир Ми-35 по имени Юрий.
Передовой авиационный наводчик доложил, что все цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-35Ка-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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