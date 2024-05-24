https://ria.ru/20240524/vengriya-1948059037.html
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами - РИА Новости, 24.05.2024
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами
Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:43
2024-05-24T09:43
2024-05-24T09:43
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", - сказал Орбан. По его словам, при создании альянса "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса". Орбан также сообщил, что для описания позиции Венгрии в Брюсселе придумали новый термин - "неучастник".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами
Орбан: юристы работают, чтобы Венгрия не участвовала в акциях за пределами НАТО