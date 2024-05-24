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Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/vengriya-1948059037.html
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами - РИА Новости, 24.05.2024
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами
Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:43
2024-05-24T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
брюссель
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", - сказал Орбан. По его словам, при создании альянса "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса". Орбан также сообщил, что для описания позиции Венгрии в Брюсселе придумали новый термин - "неучастник".
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
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в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, НАТО, Украина
Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами

Орбан: юристы работают, чтобы Венгрия не участвовала в акциях за пределами НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«
"Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", - сказал Орбан.
По его словам, при создании альянса "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса".
Орбан также сообщил, что для описания позиции Венгрии в Брюсселе придумали новый термин - "неучастник".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияБрюссельВиктор ОрбанНАТОУкраина
 
 
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