https://ria.ru/20240524/vengriya-1948059037.html

Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами

Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами - РИА Новости, 24.05.2024

Орбан рассказал о позиции Венгрии по участию в акциях НАТО за ее пределами

Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T09:43

2024-05-24T09:43

2024-05-24T09:43

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БУДАПЕШТ, 24 мая - РИА Новости. Юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", - сказал Орбан. По его словам, при создании альянса "не шло и речи о том, что НАТО будет осуществлять действия за пределами своей территории и развязывать войну за пределами альянса". Орбан также сообщил, что для описания позиции Венгрии в Брюсселе придумали новый термин - "неучастник".

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

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Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, брюссель, виктор орбан, нато, украина