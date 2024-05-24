https://ria.ru/20240524/ukraina-1948163478.html

Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС

Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 24.05.2024

Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС

Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая". РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T16:09

2024-05-24T16:09

2024-05-24T16:23

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая"."Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины. Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины", - сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 27 мая.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, россия, европа