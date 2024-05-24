Рейтинг@Mail.ru
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 24.05.2024 (обновлено: 16:23 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948163478.html
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС
Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая". РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:09
2024-05-24T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
вооруженные силы украины
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая"."Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины. Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины", - сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 27 мая.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_37e5e961d150f0635741e0f22e58a3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Россия, Европа
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС

В ЕС считают, что сейчас неприемлемо говорить о заморозке конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая".
"Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины. Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины", - сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 27 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВооруженные силы УкраиныРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала