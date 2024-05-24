https://ria.ru/20240524/ukraina-1948163478.html
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 24.05.2024
Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС
Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая". РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T16:09
2024-05-24T16:09
2024-05-24T16:23
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Источник в ЕС считает, что сейчас "не время" для заморозки конфликта на Украине, так как ситуация "несправедливая"."Устойчивого урегулирования не будет, если оно не основано на территориальной целостности Украины. Неприемлемо сейчас говорить о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров, потому что нельзя заморозить ситуацию, которая остается крайне несправедливой, это бы нарушило территориальную целостность Украины", - сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Евросоюза, которое пройдет 27 мая.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, заявил источник в ЕС
В ЕС считают, что сейчас неприемлемо говорить о заморозке конфликта на Украине