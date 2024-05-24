https://ria.ru/20240524/ukraina-1948150701.html

Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде

Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 24.05.2024

Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде

Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, пишет издание "Страна.ua". "Ни главком... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:25

2024-05-24T15:25

2024-05-24T15:25

специальная военная операция на украине

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харьковская область

александр сырский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, пишет издание "Страна.ua". "Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще!" — отметила она. Безуглая добавила, что минирование также было минимальное. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, россия