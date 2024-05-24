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Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948150701.html
Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде
Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде - РИА Новости, 24.05.2024
Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде
Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, пишет издание "Страна.ua". "Ни главком... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:25
2024-05-24T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, пишет издание "Страна.ua". "Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще!" — отметила она. Безуглая добавила, что минирование также было минимальное. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948051877.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
Их просто нет. Ошибка Сырского вызвала ярость в Раде

Депутат Рады обвинила Сырского в отсутствии фортификации в Харьковской области

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций в Харьковской области, пишет издание "Страна.ua".

"Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым. То есть генералы не разместили там военных вообще!" — отметила она.
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Безуглая добавила, что минирование также было минимальное.

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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