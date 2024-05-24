https://ria.ru/20240524/ukraina-1948146470.html
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине - РИА Новости, 24.05.2024
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
Западу все равно, сколько обычных украинцев придется принести в жертву в ходе украинского конфликта, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:11
2024-05-24T15:11
2024-05-24T15:11
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западу все равно, сколько обычных украинцев придется принести в жертву в ходе украинского конфликта, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X."Запад не заботило, сколько украинцев из рабочего класса будет брошено в мясорубку, чтобы удовлетворить их геополитические интересы", — написал он.Уоллес добавил, что страны Запада никогда не хотели мирного урегулирования украинского конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, европарламент, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Европарламент, НАТО
В Европарламенте раскрыли страшную правду об Украине
Депутат ЕП Уоллес: Западу все равно, сколько украинцев погибнет в конфликте
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Западу все равно, сколько обычных украинцев придется принести в жертву в ходе украинского конфликта, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети X
.
"Запад не заботило, сколько украинцев из рабочего класса будет брошено в мясорубку, чтобы удовлетворить их геополитические интересы", — написал он.
Уоллес добавил, что страны Запада никогда не хотели мирного урегулирования украинского конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.