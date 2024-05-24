https://ria.ru/20240524/ukraina-1948145489.html

Эксперт рассказал о будущем поставленных Киеву танков и РСЗО из ФРГ и Дании

Эксперт рассказал о будущем поставленных Киеву танков и РСЗО из ФРГ и Дании - РИА Новости, 24.05.2024

Эксперт рассказал о будущем поставленных Киеву танков и РСЗО из ФРГ и Дании

Поставленные Германией и Данией танки Leopard и ожидаемые несколько пусковых установок РСЗО HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Украины даже на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:07

2024-05-24T15:07

2024-05-24T15:07

специальная военная операция на украине

германия

украина

дания

игорь коротченко

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Поставленные Германией и Данией танки Leopard и ожидаемые несколько пусковых установок РСЗО HIMARS не смогут изменить ситуацию в пользу Украины даже на отдельном участке фронта, они станут очередными трофеями, считает российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее кабмин ФРГ опубликовал список, согласно которому Германия совместно с Данией поставили Украине ещё 10 танков Leopard 1, также к передаче готовятся три реактивные системы залпового огня HIMARS."Очевидно, это будущие трофеи в виде танков, а HIMARS будут просто уничтожены, поскольку они всё-таки стреляют из более оперативной глубины украинских боевых порядков. А танки, безусловно, станут трофеями, все будут уничтожены, потому что это лёгкая, понятная и уже отработанная цель для подразделений ВС РФ", - сказал РИА Новости Коротченко.Он уточнил, что поставки столь скромного количества вооружений не внесут какого-либо изменения в пользу Украины даже на отдельном локальном участке фронта. Танки в условиях конфликта являются достаточно лёгкой целью для российских военнослужащих, подчеркнул Коротченко.HIMARS аналитик назвал более сложной и опасной целью. Однако ВС РФ, по словам Коротченко, научились бороться и с ними, в том числе, с помощью работы пары беспилотников. Один аппарат отслеживает район, а рядом находятся барражирующие боеприпасы "Ланцет", рассказал он об одном из вариантов, с помощью которого можно уничтожить пусковую установку РСЗО американского производства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240426/abrams-1942463821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, украина, дания, игорь коротченко, вооруженные силы рф, в мире