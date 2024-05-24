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Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины - РИА Новости, 24.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948115490.html
Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины
Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины - РИА Новости, 24.05.2024
Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины
Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью агентству STT, что уровень поддержки Украины его страной сейчас находится на пределе. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:41
2024-05-24T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
финляндия
петтери орпо
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью агентству STT, что уровень поддержки Украины его страной сейчас находится на пределе. "Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки. Эта помощь оказывается уже чуть более двух лет, в нашем случае это уже около 3 миллиардов евро", - сказал он. Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Финский премьер Петтери Орпо заявлял, что страна уже согласовала передачу Киеву очередного пакета военной помощи. Содержание пакетов финские власти не разглашают. Как ранее рассказал РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ в числе прочего тяжелые миномёты, различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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в мире, украина, россия, финляндия, петтери орпо, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Петтери Орпо, НАТО, Вооруженные силы Украины
Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины

Президент Стубб: уровень поддержки Украины Финляндией находится на пределе

© AP Photo / Sergei GritsАлександер Стубб
Александер Стубб - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александер Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью агентству STT, что уровень поддержки Украины его страной сейчас находится на пределе.
"Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки. Эта помощь оказывается уже чуть более двух лет, в нашем случае это уже около 3 миллиардов евро", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Вчера, 08:00
Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Финский премьер Петтери Орпо заявлял, что страна уже согласовала передачу Киеву очередного пакета военной помощи. Содержание пакетов финские власти не разглашают.
Как ранее рассказал РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ в числе прочего тяжелые миномёты, различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФинляндияПеттери ОрпоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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