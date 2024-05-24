https://ria.ru/20240524/ukraina-1948115490.html

Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины

Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины - РИА Новости, 24.05.2024

Президент Финляндии заявил о пределе поддержки Украины

Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью агентству STT, что уровень поддержки Украины его страной сейчас находится на пределе. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:41

2024-05-24T13:41

2024-05-24T13:41

специальная военная операция на украине

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россия

финляндия

петтери орпо

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью агентству STT, что уровень поддержки Украины его страной сейчас находится на пределе. "Но давайте скажем, что в настоящее время мы также находимся на пределе нашей масштабной поддержки. Эта помощь оказывается уже чуть более двух лет, в нашем случае это уже около 3 миллиардов евро", - сказал он. Финляндия в апреле направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Финский премьер Петтери Орпо заявлял, что страна уже согласовала передачу Киеву очередного пакета военной помощи. Содержание пакетов финские власти не разглашают. Как ранее рассказал РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, по информации в СМИ можно предположить, что финны поставляют ВСУ в числе прочего тяжелые миномёты, различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, гранатомёты, стрелковое оружие и другое вооружение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, финляндия, петтери орпо, нато, вооруженные силы украины