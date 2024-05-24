https://ria.ru/20240524/ukraina-1948110495.html

Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину

Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 24.05.2024

Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину

Президент Финляндии Александер Стубб заявил агентству STT, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:24

2024-05-24T13:24

2024-05-24T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил агентству STT, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину. "Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия", - сказал он в интервью агентству STT, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Стубб отметил, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач, уточняет STT. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240524/prizyv-1948028381.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато