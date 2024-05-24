Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 24.05.2024 (обновлено: 13:26 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948110495.html
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину - РИА Новости, 24.05.2024
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину
Президент Финляндии Александер Стубб заявил агентству STT, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:24
2024-05-24T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил агентству STT, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину. "Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия", - сказал он в интервью агентству STT, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Стубб отметил, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач, уточняет STT. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240524/prizyv-1948028381.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Президент Финляндии оценил возможность отправки военных на Украину

Стубб: нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил агентству STT, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских военных на Украину.
"Иногда в риторике малых и больших государств могут быть различия", - сказал он в интервью агентству STT, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"В ответ на призыв". На Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
Вчера, 01:30
Стубб отметил, что в настоящее время нет необходимости обсуждать вопрос отправки финских солдат на Украину для обучения или выполнения других задач, уточняет STT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала