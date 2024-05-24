https://ria.ru/20240524/ukraina-1948101685.html

В ФРГ призвали не платить пособия по безработице украинским военнообязанным

В ФРГ призвали не платить пособия по безработице украинским военнообязанным - РИА Новости, 24.05.2024

В ФРГ призвали не платить пособия по безработице украинским военнообязанным

Глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:01

2024-05-24T13:01

2024-05-24T13:01

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел немецкой федеральной земли Бавария Йоахим Херрманн в эфире телеканала Welt призвал не платить пособия по безработице (Bürgergeld) украинским беженцам, которые на родине считаются военнообязанными. "Меньшее (что мы можем сделать - ред.) - это не платить пособия по безработице, в особенности мужчинам, которые на самом деле обязаны проходить военную службу на своей родине - Украине... Мы хотим лучшим образом поддержать Украину, но в то же время, так сказать, премий для тех, кто дезертировал, быть не может", - заявил он. По словам Херрманна, в Германии сейчас находится несколько тысяч военнообязанных украинцев, которые получают в ФРГ пособия по безработице, и их "не хватает для обороны Украины". "Почему они должны получать больше, чем беженцы, неочевидно. И это ведет к тому, что они с этими весьма внушительными немецкими пособиями по безработице не чувствуют непосредственного стимула, чтобы сразу искать работу", - добавил он. Чиновник отметил, что в ЕС украинские беженцы не распределяются равномерно по странам Европы. "А федеральное правительство, кажется, не предпринимает вовсе никаких попыток. Это приводит к тому, что в данный момент в общей сложности в Германии приблизительно в 20 раз больше украинцев, чем во Франции", - заявил Херрманн. Ранее опрос института INSA для издания Bild показал, что за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступают 40% жителей Германии - это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат. Кроме того, издание Spiegel со ссылкой на ответ Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) ранее также сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тысяч беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, бавария, евросоюз