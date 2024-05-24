https://ria.ru/20240524/ukraina-1948084461.html

Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ

Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ

Украина никогда не простит американский конгресс за промедления в одобрении помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:00

2024-05-24T12:00

2024-05-24T12:00

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина никогда не простит американский конгресс за промедления в одобрении помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее американские власти выделили 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на 1 миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на 6 миллиардов. Принятию законопроекта о помощи предшествовали месяцы дискуссий среди американских законодателей. Как отмечает издание, на Украине растет озлобленность в отношении Запада за то, что он якобы недостаточно помогает Киеву. "Один высокопоставленный министр... (Украины) заявил..., что конгресс США "никогда не будет прощен украинским народом" за бесконечную задержку голосования по недавнему раунду поддержки Украины", - пишет газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, нато, министерство обороны сша