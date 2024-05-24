https://ria.ru/20240524/ukraina-1948074888.html

К границе. В Германии предупредили об ответе Путина на опасный шаг Запада

К границе. В Германии предупредили об ответе Путина на опасный шаг Запада - РИА Новости, 24.05.2024

К границе. В Германии предупредили об ответе Путина на опасный шаг Запада

Президент Владимир Путин жестко ответит, если Запад разрешит Украине бить по территории России, заявил профессор Герхард Манготт в комментарии изданию Focus... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:13

2024-05-24T11:13

2024-05-24T21:02

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин жестко ответит, если Запад разрешит Украине бить по территории России, заявил профессор Герхард Манготт в комментарии изданию Focus. Профессор отметил, что такой шаг западных стран спровоцирует дальнейшую эскалацию ситуации, которая в конечном итоге может стать неконтролируемой, и тогда решающее значение будет иметь то, как на это отреагирует Россия."Тогда Путин может "в худшем случае отреагировать переброской тактического ядерного оружия к украинской границе", — сказал он. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты Atacms, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html

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